iOS 17.4 : les App Stores alternatifs et les voyages hors de l'Union européenne

Avec iOS 17.4 sorti hier soir , les utilisateurs de l'Union européenne vont désormais pouvoir accéder à des boutiques d'applications alternatives à l'App Store, qui ne sont pas encore disponibles mais qui ne tarderont pas à arriver . Dans un article publié sur son site web, Apple donne les conditions d'éligibilité d'un iPhone à ces plateformes tierces. Il faut ainsi que l'identifiant Apple soit défini dans un pays ou une région de l'Union européenne, mais pas seulement : il faut aussi que l'utilisateur se trouve physiquement dans l'Union européenne, ce qui implique quelques petites subtilités pour les voyageurs.Apple indique ainsi qu'il est possible de quitter l'Union européenne pour, avec un accès conservé aux plateformes tierces pendant. En cas d'absence trop longue, les applications déjà installées continueront à fonctionner mais elles ne pourront plus être mises à jour et l'accès aux boutiques tierces sera révoqué. Au bout de combien de temps précisément ? Mystère.