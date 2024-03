MacBook Air : la puissance brute de la puce Apple M3

Le MacBook Air M3 dévoilé par Apple cette semaine intègre la même puce Apple M3 que le dernier MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme lancé en fin d'année dernière . En amont de la sortie prévue ce vendredi, Apple a vraisemblablement envoyé des exemplaires de démonstration à la presse et les tests de performance brute commencent ainsi à fleurir sur Geekbench . La puce M3 du MacBook Air obtient sans surprise des résultats similaires à ceux du MacBook Pro, avec un score de 3 097 en monocoeur et de 11 828 en multicoeur.S'il y avait le moindre doute, voilà la confirmation que la puce M3 n'est bridée d'aucune manière sur le MacBook Air, même si l'absence de ventilateur va forcément avoir un impact sur les performances en cas d'utilisation intense prolongée : contrairement au MacBook Pro qui sera valable de soutenir une puissance maximale indéfiniment, le MacBook Air va progressivement abaisser sa fréquence pour éviter la surchauffe.Comment cette puce M3 se compare-t-elle aux anciens modèles ? La puce M2 obtenait des scores de 2 577 en monocoeur (+20%) et de 9 649 en multicoeur (+23%), tandis que la puce M1 plafonnait à 2 335 en monocoeur (+33%) et 8 314 en multicoeur (+42%). L'évolution en à peine plus de trois ans est substantielle ! Et ce n'est rien comparé au gigantesque bond en avant qu'a représenté le passage à l'architecture Apple Silicon : le tout dernier MacBook Air équipé d'un Core i7 d'Intel sorti en 2020 affichait des scores de 1 203 en monocoeur (+257%) et de 3 090 en multicoeur (+383%). Cette puce M3 se compare plus ou moins aux anciennes puces M1 Pro et M1 Max des MacBook Pro qui atteignaient des scores de 2 381 en monocoeur (+30%) et de 12 237 en multicoeur (-3%) dans des configurations coûtant pratiquement mille euros de plus que le MacBook Air.Tout cela ne concerne d'ailleurs que la puissance brute. À cela, il faut rajouter le nouveau GPU qui offre des performances graphiques en nette hausse avec la prise en charge de nouvelles technologies (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), le meilleur Neural Engine pour les applications d'intelligence artificielle, ou encore le nouveau moteur de médias prenant notamment en charge l'accélération matérielle du format AV1.Ce nouveau MacBook Air a donc du lourd sous le capot. Reste à voir si tout cela parlera à la clientèle usuelle du MacBook Air, alors que le modèle M2 est toujours au catalogue à partir de 1 199 € sur l'Apple Store . Même avec seulement 100 € d'écart à configuration équivalente, les modèles M3 vendus à partir de 1 299 € chez Apple pourraient être boudés par une bonne partie du grand public qui peut parfaitement se contenter d'une puce M2 déjà surpuissante. D'ailleurs, cet écart de prix s'accroit sur le Refurb où les modèles M2 sont désormais proposés à partir de 1 019 € en savoir plus ) alors qu'il faudra attendre quelques mois pour que les modèles M3 apparaissent à leur tour à prix réduit en version reconditionnée.