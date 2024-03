Le MacBook Air M3 en précommande chez les revendeurs

Présenté par Apple ce lundi, le nouveau MacBook Air avec puce M3 sera officiellement disponible ce vendredi 8 mars. Il est possible de le précommander sur l'Apple Store à des tarifs débutant à 1 299 € pour le modèle 13,6" et 1 599 € pour le modèle 15,3", et les revendeurs officiels ont également lancé leurs propres précommandes que vous pouvez retrouver chez Amazon ( 13,6" ou 15,3" ), Boulanger Darty et Fnac , là aussi avec de premières livraisons prévues pour ce vendredi.

Le MacBook Air M3 à la Fnac

Pour le moment, les tarifs sont strictement identiques à ceux d'Apple. Comme toujours, on devrait voir apparaître des remises qui gagneront en importance au fil des mois mais il y a peu de chances qu'il se passe quoi que ce soit d'intéressant dans les premières semaines de commercialisation. Vous pouvez en tout cas suivre les tarifs pratiqués sur les nouveaux MacBook Air chez les revendeurs sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous avez accès à l'Apple Store éducation qui vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur votre MacBook Air M3 : le modèle 13,6" est ainsi proposé à partir de 1 199 € et le modèle 15,3" à partir de 1 449 €. Si vous souhaitez mieux, il vous faudra attendre le début de l'été avec la mise en place de l'offre Back to School qui vous permettra d'obtenir un cadeau supplémentaire (l'année dernière, c'était entre le 13 juillet et le 23 octobre avec une carte cadeau de 150 € ).Pour ce qui est du Refurb Store , il faut généralement environ trois mois pour que de nouvelles machines fassent leur apparition à prix réduit en version reconditionnée par Apple : pour le MacBook Air M3, cela pourrait donc nous mener au mois de juin. Comme d'habitude, on peut s'attendre à des remises de 15% : les tarifs devraient alors débuter à 1 099 € pour les modèles 13,6" et 1 359 € pour les modèles 15,3".N'oubliez pas enfin que le MacBook Air M2 est toujours au catalogue à 100 € de moins que le modèle M3. Vous pouvez ainsi l'obtenir à partir de 1 199 € sur l'Apple Store . Ce modèle étant plus ancien, il est déjà disponible à prix réduit en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store et c'est ce qui le rend particulièrement intéressant : les prix des modèles 13,6" tombent en effet à 1 019 € ( argent minuit ) pour 256 Go et 1 209 € ( argent minuit ) pour 512 Go. Les modèles 15,3" sont également disponibles à 1 259 € ( argent minuit ) pour 256 Go et à 1 449 € ( argent minuit ) pour 512 Go.Les différences entre les deux générations de MacBook Air sont assez peu nombreuses. Par rapport au MacBook Air M2, les modèles M3 gagnent une puce plus récente et plus performante , la prise en charge du Wi-Fi 6E au lieu du Wi-Fi 6, la prise en charge de deux écrans externes (avec le capot fermé) au lieu d'un seul, et enfin une petite amélioration dans l'isolement de la voix par le micro.