Apple lance une nouvelle référence de MacBook Pro 14 pouces avec puce M3 et 16 Go de RAM

C'est en toute discrétion, en marge de la présentation du MacBook Air M3 ce lundi, qu'Apple a lancé une nouvelle référence standard de MacBook Pro 14,2" avec puce M3 : il y a désormais un troisième modèle équipé de 16 Go de RAM au lieu de 8 Go sur les deux autres. Avec 1 To de stockage, il est affiché à 2 459 € sur l'Apple Store , soit 230 € de plus que le modèle avec 8 Go.

Les trois configurations de MacBook Pro 14,2" avec puce M3

Concrètement, il n'y a rien de nouveau : il était déjà possible d'opter pour 16 Go de RAM au lieu de 8 Go pour un supplément de 230 € à la configuration des deux premiers modèles sur l'Apple Store . Le lancement de cette nouvelle référence standard acte cependant une demande plus importante que prévu pour cette configuration mieux dotée en mémoire vive : cela garantira des stocks sans attente dans les Apple Stores, et aussi une disponibilité chez les revendeurs officiels qui ne proposent souvent pas de configurations sur mesure (on guettera d'ailleurs l'apparition de promos sur ce modèle dans les prochaines semaines).Si vous comptez vous offrir un MacBook Pro 14,2" avec puce M3, nous vous conseillons vivement d'opter pour un modèle avec 16 Go de RAM, même si l'option est onéreuse : les 8 Go en standard sont vraiment étriqués et peuvent fortement dégrader la réactivité de l'ordinateur dès lors que l'on a un minimum de fichiers et d'applications ouverts en même temps. Pour vous faire une idée plus précise de l'impact du passage de 8 Go à 16 Go de RAM, nous vous invitons à lire cet article :