Apple travaillerait sur un MacBook pliant de 20 pouces

Apple travaillerait activement sur le développement d'un MacBook doté d'un écran pliant d'une diagonale de 20,3 pouces, selon l'analyste Ming-Chi Kuo . Il s'agirait du seul produit pliant dans les laboratoires d'Apple à avoir un calendrier clair, avec une sortie prévue pour 2027. Les ingénieurs de Cupertino plancheraient toujours sur des modèles d'iPhone et d'iPad pliants , mais à titre plus expérimental.On n'en saura pas plus pour le moment, mais c'est en tout cas la troisième source à évoquer des travaux sur un modèle pliant d'une vingtaine de pouces : le spécialiste des écrans Ross Young l'avait cité l'année dernière , tout comme le site The Elec en décembre 2022 qui affirmait alors que le MacBook aurait une taille de 15,3" une fois replié.Apple jouerait avec des écrans pliants depuis de nombreuses années, avec un certain scepticisme quant à la pertinence d'utiliser de telles dalles pour des smartphones. Apple n'apprécierait pas la pliure visible sur l'écran des modèles actuellement sur le marché, et il faut donc s'attendre à une attention toute particulière sur ce point si un modèle pliant finit bien par être commercialisé.