Six mois après la disparition du « Hey » de « Hey Siri » en anglais avec iOS 17 sorti en septembre dernier, c'est maintenant au tour du « Dis » de « Dis Siri » de disparaître pour les utilisateurs francophones souhaitant invoquer l'assistant vocal d'Apple sur iOS 17.4. S'il règne un certain imbroglio autour de cette évolution en français, c'est qu'il arrivait parfois à Siri de se lancer malgré l'absence du « Dis » ( la preuve ).Avec iOS 17.4 sorti cette semaine , l'évolution est enfin officielle, promis juré. Par défaut, les deux usages sont possibles. Une nouvelle option a tout de même fait son apparition dans Réglages > Siri et recherche > "Détecter" pour pouvoir réimposer la détection du « Dis » si l'assistant a trop tendance à se lancer tout seul lors de vos discussions endiablées sur la situation géopolitique en Syrie (avec votre ami Cyril). Apple précise que selon la qualité des écouteurs connectés, l'usage du « Dis » peut rester requise.Si cette petite évolution est toujours bonne à prendre, c'est bien évidemment la qualité globale de l'assistant vocal d'Apple qui a fort besoin de s'améliorer. C'est en juin prochain, lors de la WWDC 2024, qu'Apple devrait dévoiler une importante refonte de Siri à grands renforts d'intelligence artificielle générative. Cela fait d'ailleurs quelques semaines que Tim Cook, d'habitude peu enclin à s'épancher sur les projets en cours, s'autorise à promettre des annonces relatives à l'IA cette année . Patience, donc.