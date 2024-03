Apple Car, anatomie d'un crash

L'Apple Car est rentrée au garage. Après dix ans de développement et un investissement de plus de 10 milliards de dollars , Apple a finalement décidé de mettre fin à son projet de véhicule électrique autonome le mois dernier. Dans un très long article publié sur Bloomberg , les journalistes Mark Gurman et Drake Bennett reviennent en détail sur ce projet d'une grande ambition et les raisons de son échec.

Visuel par Bloomberg

Bien avant la mise en place du fameux projet Titan, Steve Jobs avait déjà envisagé un futur automobile pour Apple à la fin des années 2000. L'idée sous-jacente était qu'Apple se devait d'être présente dans tous les espaces où les gens passaient du temps : à la maison, au travail et entre les deux. Pour mettre le pied à l'étrier, le cofondateur d'Apple aurait souhaité racheter General Motors, une idée rapidement abandonnée pour une question d'image... et le besoin de se concentrer sur l'iPhone qui venait juste d'être présenté.Le projet est devenu sérieux en 2014 sous l'impulsion de Tim Cook, non sans quelques craintes de l'équipe dirigeante d'Apple de se lancer dans un marché où les marges sont traditionnellement très faibles. Apple aurait alors très sérieusement envisagé d'acquérir Tesla, dont la capitalisation boursière ne dépassait pas les 30 milliards de dollars (un vingtième de la valeur actuelle). Adrian Perica , Vice-Président des acquisitions d'Apple, aurait rencontré Elon Musk plusieurs fois avant que Tim Cook ne décide de mettre fin aux négociations qui en étaient encore à un stade préliminaire, sur les conseils du directeur financier Luca Maestri, un ancien de General Motors qui redoutait qu'Apple ne parvienne à dégager des marges confortables dans ce domaine.Pas échaudé, Tim Cook a finalement donné à Dan Riccio le feu vert pour mettre en place une équipe de quelques centaines d'ingénieurs dans l'objectif de concevoir un véhicule. C'est le début officiel du projet Titan, mais aussi le début des dissensions. Face aux difficultés de recrutement, Dan Riccio a eu la bonne idée d'aller puiser dans les effectifs des copains. Craig Federighi aurait ainsi dû laisser partir certains profils de son équipe en charge de l'ingénierie logicielle d'Apple, pour ce qu'il considérait être un projet de vanité. Depuis son studio de design, Jony Ive poussait pour la mise au point d'un système de conduite autonome mais exprimait tout de même des doutes sur la pertinence du projet. D'autres dirigeants ne voulaient pas trop toucher au concept même de la voiture, Eddy Cue trouvait qu'il serait peut-être plus prudent de créer « une meilleure Tesla » plutôt que de chercher à inventer une toute nouvelle catégorie de machines...

Dan Riccio

Même au sein Special Projects Group, le nom donné à l'équipe travaillant sur la voiture, il a fallu du temps pour parvenir à se mettre d'accord. Certains voulaient partir d'une voiture traditionnelle pour se diriger progressivement vers un véhicule autonome, au fil des générations. D'autres voulaient frapper fort avec une autonomie de niveau 5 dès la première version de l'Apple Car. Plutôt séduit par l'idée, Jony Ive aurait alors fait du Jony Ive autour d'un concept de micro-bus avec un intérieur composé d'acier, de bois et de tissu blanc. Reproduisant le schéma de l'iPod, le designer voulait un coloris unique, reconnaissable entre mille.Pour aménager l'habitacle, l'équipe avait imaginé une foultitude de choses plus ou moins raisonnables au gré des prototypes établis dans un entrepôt secret situé à Sunnyvale, en Californie., résume un des employés. Par exemple, l'équipe avait installé deux écrans tactiles suspendus au plafond qui auraient permis de contrôler la voiture indépendamment de son sens. Elle aurait aussi conçu des micros pour pouvoir entendre le son de l'extérieur de la voiture sans avoir à ouvrir les fenêtres.Pendant que les ingénieurs ingéniaient, les dirigeants d'Apple exploraient diverses pistes partenariales. Dan Riccio et Steve Zadesky auraient par exemple discuté avec Elon Musk de la possibilité que Tesla conçoive les batteries de la future Apple Car. Apple aurait également mené des négociations plus avancées avec Mercedes-Benz qui aurait fabriqué la voiture d'Apple et qui aurait intégré le système de conduite de Cupertino à ses propres véhicules, jusqu'à ce qu'Apple se rétracte après avoir pris confiance dans sa capacité à concevoir sa voiture toute seule. Et s'il y a eu des rumeurs annonçant un possible rachat de McLaren , c'est parce certains pensaient que cela passionnerait Jony Ive alors en retrait , tout en lui permettant de rejoindre un nouveau studio à Londres.Deux ans plus tard en 2016, le projet n'avait pas beaucoup avancé et certains dirigeants ont envisagé d'arrêter les frais. Pour sauver l'Apple Car, Dan Riccio a alors convaincu Bob Mansfield de sortir de sa pré-retraite. L'ancien responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple faisait pourtant partie des sceptiques. Après des mois d'évaluation, il a pris la décision radicale d'arrêter le développement de la voiture elle-même pour se concentrer uniquement sur le système de conduite autonome. Avec un argument imparable : même si Apple ne fabriquait jamais de voiture, les travaux sur un tel système pourraient tout de même bénéficier à l'entreprise qui pourrait par exemple licencier son système aux fabricants automobiles.

Bob Mansfield

Bob Mansfield a finalement pris sa retraite définitive et laissé sa place à Doug Field en 2020. Les travaux sur la conduite autonome se sont poursuivis, ceux de la voiture électrique ont repris, mais la perspective de commercialisation ne cessait de s'éloigner. Doug Field a alors organisé une démonstration dans un circuit qu'Apple s'était offert dans le désert de l'Arizona, lors de laquelle Tim Cook et l'équipe exécutive d'Apple ont pu s'installer dans un prototype de minivan blanc au design tout en courbes rappelant le mythique Combi de Volkswagen. Dans l'intimité du Special Projects Group, on parlait de, la miche de pain, pas forcément avec affection d'ailleurs.L'engin embarquait un écran de télévision géant, un système audio puissant, des fenêtres qui pouvaient automatiquement ajuster leur teinte. L'habitacle présentait des fauteuils club confortables, comme dans un jet privé, et certains pouvaient même s'incliner en faisant apparaître un repose-pieds. Surtout, ce design avait été pensé autour d'un système de conduite autonome de niveau 5, sans volant et sans pédale. Il y avait simplement un contrôleur, ressemblant à une manette de Xbox, qui permettait de prendre le contrôle à petite vitesse si besoin, une application iPhone pouvant aussi faire l'affaire. Apple avait également mis en place un système de conduite à distance : en cas de blocage, il était possible d'appeler un centre téléphonique pouvant prendre le contrôle de la voiture grâce aux multiples caméras embarquées.La démonstration étant visiblement très convaincante. Doug Field a cependant prévenu les dirigeants d'Apple qu'il y avait encore beaucoup de travail pour mettre au point la conduite autonome de niveau 5, et a suggéré de se rabattre sur un système de niveau 3 qui requerrait une attention permanente d'un conducteur qui ne pourrait alors pas regarder la télévision ou converser sur FaceTime. Apple a alors décidé de poursuivre sa quête du niveau 5.

Doug Field

L'année suivante, Doug Field a quitté Apple et c'est Kevin Lynch qui lui a succédé , alternant entre l'Apple Car et le développement de l'Apple Watch. Le design de la voiture a encore évolué, prenant alors une forme encore plus arrondie avec des côtés courbés tout en verre qui faisaient aussi office de portes papillon . L'avant et l'arrière étaient identiques, sans fenêtres (finalement ajoutées plus tard). Ce design aurait pris le nom de I-Beam parmi l'équipe.Mais indépendamment des différentes options de design, les ingénieurs de Sunnyvale avaient toutes les peines du monde à faire avancer leur système de conduite autonome. Beaucoup d'énergie aurait été mise dans des systèmes hybrides impliquant des manettes de jeu vidéo permettant de se sortir des situations complexes desquelles le système de conduite autonome ne parvenait pas à s'extirper. L'incapacité de Tim Cook à prendre des décisions aurait beaucoup frustré les équipes :, regrette un employé impliqué dans le projet., ajoute-t-il. Face au manque de direction claire, certains se démotivaient... et se laissaient tenter par la concurrence.Sous la direction de Kevin Lynch, Apple n'est jamais parvenue à mettre au point un prototype capable de se retrouver dans de vraies rues. Le système de conduite autonome était testé sur une flotte de SUV de Lexus , sans atteindre un niveau suffisant pour envisager d'en tirer un quelconque revenu commercial.

Kevin Lynch

En 2023, Apple a tenté une nouvelle approche, la dernière. Le design a été chamboulé pour s'adapter à une autonomie de niveau 2, comme chez Tesla, c'est à dire avec une assistance à la conduite manuelle plutôt qu'un remplacement complet : la voiture pouvait ajuster sa vitesse et contrôler son volant, mais certainement pas de manière permanente., se serait réjoui un cadre d'Apple qui entrevoyait enfin une perspective de commercialisation. Kevin Lynch avait tenté une approche pragmatique, arguant qu'il faudrait encore une décennie pour arriver à mettre au point un système réellement autonome.L'équipe s'est alors lancée à la recherche de nouveaux partenariats pour la production d'une voiture plus traditionnelle, notamment avec Magna International, mais le projet manquait de plus en plus de conviction et de soutien au plus haut niveau d'Apple. En début d'année 2024, Tim Cook a commencé à sérieusement envisager de mettre fin à cette longue aventure.Le lundi 26 février, tous les employés impliqués dans le projet Titan ont reçu un e-mail les convoquant à une réunion générale organisée le lendemain. L'affaire a été expédiée en 12 minutes en visioconférence par Kevin Lynch et Jeff Williams, directeur des opérations. Les employés ont été remerciés de leurs efforts. Certains ont eu la chance de rejoindre sans délais les autres équipes d'Apple en charge des applications d'intelligence artificielle. Ceux qui avaient des métiers spécifiques à l'automobile ont été licenciés sur-le-champ.