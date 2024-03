Quel MacBook Air ou MacBook Pro acheter en 2024 ?

L'entrée de gamme officielle : le MacBook Air M2

Depuis la sortie du MacBook Air M3 , Apple a sorti le modèle M1 de son catalogue et c'est désormais le MacBook Air avec puce M2 qui le remplace en entrée de gamme à partir de 1 199 € sur l'Apple Store Avec le même design que le modèle M3, le MacBook Air avec puce M2 présente simplement une génération de retard et se vend donc moins cher. Les différences techniques concernent principalement le processeur qui est globalement moins puissant et ne dispose pas des dernières nouveautés graphiques (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading, décodage matériel du format AV1), mais la puce M2 reste très performante et largement suffisante pour une utilisation quotidienne, incluant par exemple le montage vidéo en 4K avec des effets en temps réel. Le modèle M2 ne gère également qu'un seul écran externe, contre deux pour le modèle M3 (avec le capot fermé). Autre petite concession, le MacBook Air M2 se contente du Wi-Fi 6 alors que le modèle M3 est passé au Wi-Fi 6E plus performant sur de courtes portées.Pour le reste, c'est le même niveau d'équipement. Vous avez ainsi un bel écran Retina (2 880 x 1 864 pixels) d'une diagonale de 13,6" dans un ordinateur très fin (1,13 cm) et surtout léger (1,24 kg), deux ports USB-C (Thunderbolt 4) et le fameux port magnétique MagSafe pour la recharge qui se déconnecte automatiquement lorsque quelqu'un se prend les pieds dans le câble d'alimentation, sans oublier la prise casque, la webcam 1080p, les haut-parleurs plutôt qualitatifs pour une telle finesse, le large trackpad ou encore le capteur d'empreintes digitales de Touch ID en haut à droite du clavier. Le tout avec une confortable autonomie pouvant atteindre 18 heures.Deux configurations sont proposées, avec 256 Go ou 512 Go de stockage pour 1 199 € ou 1 429 €. Le modèle d'entrée de gamme dispose d'une puce M2 un peu moins performante, puisqu'elle n'embarque que 8 coeurs graphiques au lieu de 10 sur l'autre modèle. Autre subtilité à connaître, le petit modèle se contente d'un chargeur USB-C de 30 W avec un seul port, tandis que le modèle haut de gamme est fourni avec un chargeur USB-C de 35 W avec deux ports, ce qui peut être pratique pour charger un autre appareil simultanément. Il y a quatre coloris : argent, gris sidéral, lumière stellaire et minuit.Apple propose quelques options de configuration sur l'Apple Store avec la possibilité de passer la RAM de 8 Go en standard à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €), et d'augmenter le stockage de 512 Go à 1 To (+230 €) ou à 2 To (+690 €). Il est possible de configurer le petit modèle avec la puce M2 ayant 10 coeurs graphiques (+115 €), et de troquer sans surcoût le chargeur USB-C de 35 W double du modèle haut de gamme contre un chargeur USB-C de 70 W simple qui apporte la compatibilité avec la recharge rapide (il y a un supplément de 20 € sur le premier modèle).Notez bien qu'il n'est pas possible de faire évoluer la RAM ou le stockage après l'achat : il est donc indispensable de bien choisir les quantités adéquates dès le départ, en prévoyant large pour toute la durée de vie de l'ordinateur. Côté mémoire vive, les options sont très onéreuses mais les 8 Go en standard restent étriqués pour une utilisation un minimum exigeante : si vous avez tendance à ouvrir souvent de lourds fichiers et de multiples applications en même temps, passer à 16 Go peut être une bonne idée pour ne pas rogner sur les performances. Côté stockage, il reste possible de composer avec du stockage externe et des solutions de cloud mais vous serez probablement très vite à l'étroit avec 256 Go.Il est possible de faire des économies substantielles sur l'achat d'un MacBook Air M2 en optant pour une version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store . Les deux configurations standard sont proposées à 1 019 € ( argent minuit ) pour 256 Go et à 1 209 € ( argent minuit ) pour 512 Go, soit 15% de remise. Sortis du catalogue officiel, les grands modèles avec un écran de 15,3" peuvent toujours être obtenus en version reconditionnée à 1 259 € ( argent minuit ) pour 256 Go et à 1 449 € ( argent minuit ) pour 512 Go.Les ordinateurs reconditionnés par Apple vendus sur le Refurb Store à prix réduit sont généralement issus de retours sous 14 jours, avec une vérification et un changement de la batterie et du châssis si besoin. Ainsi, il est bien souvent pratiquement impossible de distinguer un produit reconditionné par Apple d'un produit neuf. Cette alternative est d'autant plus intéressante que les ordinateurs issus du Refurb Store bénéficient de la même garantie de deux ans que les produits neufs ! Seule contrainte, la disponibilité : c'est assez variable selon les jours (le réassort a lieu tôt chaque matin).Une autre offre promotionnelle concerne cette fois les étudiants : l'Apple Store éducation vous permet d'obtenir tout du long de l'année un rabais de 10% sur votre MacBook Air M2 en version neuve avec des tarifs qui débutent à 1 079 € au lieu de 1 199 €. Chaque été, cette offre est cumulable avec l'opération Back to School qui permet d'obtenir un cadeau supplémentaire : en 2023, l'offre s'est tenue du 13 juillet au 23 octobre et elle permettait de récupérer une carte cadeau Apple d'une valeur de 150 € ( plus d'infos ). Cette carte cadeau est universelle : elle permet d'acheter du matériel mais aussi des applications sur l'App Store et les divers abonnements d'Apple (Apple Music, Apple TV+, iCloud, etc.). Cette offre est donc plus intéressante que le Refurb Store même s'il faut dépenser un peu plus d'un seul coup... mais à condition d'acheter votre Mac durant l'été.Enfin, il est bien sûr possible de profiter d'une remise chez les revendeurs officiels, par exemple chez Amazon Boulanger ou CDiscount . Vous pouvez retrouver les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix ainsi que dans nos bons plans au quotidien.

Le port MagSafe et les deux ports USB-C du MacBook Air M2

L'alternative à bas prix : le MacBook Air M1 reconditionné

Le MacBook Air M1 n'est plus en vente sur l'Apple Store classique, mais on le trouve toujours à un tarif attractif en version reconditionnée sur le Refurb Store où il est proposé dès 909 € ( argent or ) avec 256 Go de stockage et à 1 109 € ( argent or ) pour 512 Go de stockage. Il est moins évolué que le MacBook Air M2, mais il conserve l'avantage du prix.Le MacBook Air M1 arbore un design biseauté qui a disparu des modèles plus récents, avec un poids de 1,29 kg au lieu de 1,24 kg pour le modèle M2. Il intègre un écran Retina (2 560 x 1 600 pixels) rectangulaire légèrement plus petit en hauteur que le modèle M2, sans encoche, avec une diagonale de 13,3" au lieu de 13,6" et une luminosité maximale de 400 nits au lieu de 500 sur le modèle M2. La webcam est moins qualitative à 720p au lieu de 1080p, et les haut-parleurs sont également moins performants. Il y a bien deux ports USB-C (Thunderbolt 4) et la prise jack mais pas le connecteur magnétique MagSafe — il y a donc un seul port USB-C de disponible lorsque l'ordinateur est en charge. Le MacBook Air M1 se contente également du Bluetooth 5.0 au lieu du Bluetooth 5.3, et d'un clavier avec des touches de fonction de demi-hauteur. L'autonomie maximale est de 18 heures, comme les modèles plus récents.Côté processeur, la puce M1 n'est plus toute jeune et présente forcément des performances inférieures à la puce M2, mais elle reste autrement plus puissante que les anciens processeurs d'Intel : il est ainsi parfaitement possible de s'autoriser des usages musclés de temps en temps, y compris du montage vidéo en 4K avec quelques effets en temps réel. Question pérennité, il y a encore quelques années de marge mais il faut évidemment s'attendre à ce que de futures versions de macOS abandonnent la prise en charge de la puce M1 un an ou deux avant celle de la puce M2.Le MacBook Air M1 a toujours été une excellente machine, et il continue de l'être. Toutefois, le MacBook Air M2 a poussé certains curseurs un peu plus loin pour un tarif de 1 019 € en version reconditionnée qui ne représente qu'un surplus de 110 € par rapport au modèle M1 à 909 € . Si votre budget vous le permet, ce sont 110 € que nous vous conseillons de mettre pour la meilleure pérennité de la puce M2, le design plus moderne avec un écran plus confortable, la meilleure webcam, les meilleurs haut-parleurs et le précieux connecteur MagSafe. Le MacBook Air M1 n'affiche cependant aucun désavantage vraiment rédhibitoire : si vous cherchez "juste un Mac" au prix le plus serré, il fera le boulot.

Les deux ports USB-C du MacBook Air M1

Un peu plus de puissance : les MacBook Air M3

Puissance et grand confort : les MacBook Pro 14,2" et 16,2"

Revenons aux modèles actuels. Au-dessus du MacBook Air avec puce M2 désormais proposé à partir de 1 199 €, Apple commercialise maintenant des modèles avec puce M3 qui sont vendus à partir de 1 299 € sur l'Apple Store , soit 100 € de plus à capacité égale. Les modèles M3 sont également déclinés dans de grandes versions dotées d'écrans de 15,3" au lieu de 13,6", à partir de 1 599 € chez Apple En dehors de la puce M3 succédant à la puce M2, ces nouveaux modèles de MacBook Air sont pratiquement identiques à leurs prédécesseurs. Il n'y a que deux différences majeures : la prise en charge du Wi-Fi 6E (au lieu du Wi-Fi 6) qui offre de meilleures performances sur de courtes portées, et la possibilité d'utiliser deux écrans externes (maximum de 5K et 6K) lorsque le MacBook Air est utilisé avec le capot fermé, au lieu d'un seul écran 6K pour les modèles M2.La puce M3 représente une solide évolution par rapport à la puce M2 avec un surplus de puissance non négligeable , un nouveau Neural Engine plus performant pour les applications d'intelligence artificielle ainsi qu'un nouveau GPU prenant en charges diverses nouveautés graphiques (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading) utiles pour le jeu vidéo, ou encore un nouveau moteur de médias prenant en charge l'accélération matérielle du format AV1. Et comme toujours, la puce M3 plus récente promet une prise en charge par macOS plus longue que la puce M2 qui a déjà deux ans.Le MacBook Air M3 avec écran 13,6" est décliné dans trois versions standard à partir de 1 299 € sur l'Apple Store , avec d'abord le choix entre deux capacités de 256 Go ou 512 Go puis un troisième modèle avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM au lieu de 8 Go sur les deux premiers. Le modèle d'entrée de gamme a deux particularités : sa puce M3 dispose de deux coeurs graphiques en moins, et il est livré avec un chargeur USB-C de 30 W avec un seul port au lieu d'un chargeur USB-C de 35 W avec deux ports sur les autres configurations.Apple propose ensuite une grande version du MacBook Air M3 avec un écran de 15,3" vendu à partir de 1 599 €. Là aussi, il y a d'abord le choix entre deux capacités de 256 Go ou 512 Go puis une troisième version doublant la mémoire vive à 16 Go.Du côté des options à la configuration, il est possible d'augmenter la RAM de tous les modèles à 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 € ou +230 € sur les modèles ayant déjà 16 Go), et le stockage de 256 Go à 512 Go (+230 €) ou de 512 Go à 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €). Le modèle d'entrée de gamme peut également être équipé d'une puce M3 avec dix coeurs graphiques (+115 €) et du chargeur rapide de 70 W (+20 €) ou double de 35 W (+20 €).Si vous lorgnez sur un MacBook Air M3 car les avantages techniques de cette nouvelle puce vous parlent, alors il y a de grandes chances que vous ayez un usage exigeant qui aura à gagner d'être soutenu par 16 Go de RAM au lieu de 8 Go en standard. L'option est onéreuse, c'est indéniable, mais c'est un investissement utile pour le confort au quotidien si vous avez tendance à ouvrir de gros fichiers et/ou de multiples applications simultanément. Si le budget coince, il vaut peut-être mieux se rabattre sur un modèle M2 avec 16 Go que de se retrouver frustré sur un modèle M3 avec 8 Go.Pour ce qui est des promos, il faudra attendre un peu pour voir les MacBook Air M3 débarquer en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store , mais cela peut valoir le coup : il y a généralement un délai d'environ trois mois suite au lancement, ce qui devrait nous mener vers début juin. Comme d'habitude, la remise devrait être d'environ 15% avec des tarifs qui devrait alors débuter à 1 099 € pour les modèles 13,6" et 1 359 € pour les modèles 15,3".Vous pouvez également guetter les offres chez les revendeurs, par le biais de notre comparateur de prix et de nos bons plans . Les MacBook Air M3 sont notamment disponibles chez Amazon ( 13,6" ou 15,3" ), Boulanger Darty et Fnac Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez enfin obtenir une réduction de 10% en achetant votre MacBook Air M3 sur l'Apple Store éducation . Les tarifs débutent alors à 1 199 € pour le modèle 13,6" et à 1 449 € pour le modèle 15,3". Pour obtenir mieux, il faudra attendre le retour de l'offre estivale Back to School, qui se cumule avec la remise réservée au monde de l'éducation : l'année dernière, elle s'était tenue du 13 juillet au 23 octobre et elle permettait d'obtenir une carte cadeau Apple d'une valeur de 150 € ( en savoir plus ).Pour les utilisateurs qui souhaitent un grand niveau de confort, Apple propose sa gamme de MacBook Pro. Il y a deux tailles d'écran de 14,2" et 16,2". Les deux modèles sont proposés dans des versions très puissantes avec les puces M3 Pro et M3 Max à partir de 2 499 € pour 14,2" ou 2 999 € pour 16,2" sur l'Apple Store , tandis que le petit modèle existe également dans des configurations moins poussées se contentant de la puce M3 à partir de 1 999 €.Indépendamment des puces utilisées, le MacBook Pro offre un niveau d'équipements beaucoup plus évolué que le MacBook Air, avec des écrans plus grands. Les machines sont ainsi plus volumineuses et plus lourdes, avec 1,6 kg pour le modèle 14,2" et 2,2 kg pour le modèle 16,2", contre 1,2 kg pour le MacBook Air 13,6" et 1,5 kg pour le MacBook Air 15,3".Les batteries embarquées sont plus importantes, mais tous les modèles ne disposent pas forcément de plus d'autonomie que le MacBook Air et son maximum de 18 heures en lecture vidéo : le MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme avec puce M3 et tous les MacBook Pro 16,2" peuvent monter jusqu'à 22 heures, mais le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 Pro ou M3 Max plafonne aussi à 18 heures. Attention toutefois, ces chiffres cachent des disparités selon l'activité réalisée : l'autonomie en navigation web est par exemple moindre, et tous les modèles plafonnent alors à 15 heures à l'exception du MacBook Pro 14,2" avec puce M3 Pro ou M3 Max qui se contente de 12 heures.Les écrans du MacBook Pro sont considérablement supérieurs à ceux du MacBook Air. C'est une technologie différente, le Mini-LED, dont la particularité est de disposer d'un rétro-éclairage pouvant être désactivé par zones. Ainsi, on peut obtenir les fameux "vrais noirs", sans atteindre la précision d'un écran OLED qui gère chaque pixel individuellement mais aussi sans phénomène de rémanence qui marque l'écran des dalles OLED en cas d'affichage fixe prolongé (ce qui serait un carnage avec macOS). On a donc un très bon compromis pour atteindre un magnifique contraste laissant l'écran du MacBook Air loin derrière.Ce contraste est d'autant plus saisissant qu'il s'accompagne d'une forte luminosité : le MacBook Pro peut monter à 600 nits constants en SDR, ou 1 000 nits constants en XDR avec des pointes à 1 600 nits pour les contenus HDR, là où le MacBook Air plafonne à 400 nits. Autre différence très importante, le MacBook Pro prend en charge la technologie ProMotion qui permet l'affichage de 120 images par seconde (au lieu de 60 sur le MacBook Air) pour des animations plus fluides — un simple défilement de page paraît plus naturel. Enfin, il y a une résolution supérieure à 254 ppp (3 024 x 1 964 pixels pour le modèle 14,2" et 3 456 x 2 234 pixels pour le modèle 16,2"), contre 225 ppp sur le MacBook Air, ce qui améliore encore la qualité de l'affichage.Cet écran est secondé de haut-parleurs nettement plus qualitatifs que ceux du MacBook Air, Apple pouvant profiter de l'épaisseur accrue du châssis. Le son est plus riche et profond, avec un niveau de basses impressionnant pour un ordinateur portable. Ces haut-parleurs s'accompagnent d'une webcam FaceTime HD 1080p similaire à celle du MacBook Air, mais le système de microsest supérieur.

Le modèle 16,2" dans le coloris noir sidéral

L'autre grand avantage du MacBook Pro par rapport au MacBook Air, c'est sa connectique plus généreuse. En plus du connecteur de charge magnétique MagSafe et de la prise jack, le MacBook Pro embarque un port HDMI pour brancher un écran 4K et un lecteur de carte SD qui fera le bonheur des photographes. Le nombre de ports USB-C dépend de la configuration choisie : il n'y en a que deux sur le modèle 14,2" avec puce M3 en entrée de gamme (comme sur les MacBook Air), alors que les autres avec puces M3 Pro ou M3 Max en accueillent un troisième sur la tranche opposée.

La connectique des MacBook Pro M3 Pro & M3 Max

Les modèles M4, c'est pour quand ?

En terme de puissance, le MacBook Pro est proposé avec trois puces différentes, seul le modèle 14,2" étant proposé avec la même puce M3 que le MacBook Air en entrée de gamme. Les puces M3 Pro et M3 Max, plus performantes, sont déclinées sur les modèles 14,2" et 16,2" dans de multiples versions avec plus ou moins de coeurs de CPU et de GPU selon les configurations. Notez au passage que les coloris proposés dépendent de la puce choisie : le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 existe en argent et en gris sidéral, tandis que les autres modèles remplacent le gris sidéral par un noir sidéral beaucoup plus foncé.Sur les premières configurations de MacBook Pro 14,2", Apple reprend la puce M3 du MacBook Air dans sa version haut de gamme avec un CPU de 8 coeurs et un GPU de 10 coeurs. La seule différence, qui a son importance, réside dans la présence d'un ventilateur qui est absent du MacBook Air : là où le MacBook Air va progressivement réduire la fréquence de son processeur pour éviter la surchauffe en cas d'usage intense prolongé, le MacBook Pro va pouvoir la soutenir indéfiniment.Les autres modèles embarquent des puces M3 Pro et M3 Max encore plus rapides. Concernant la puissance brute, la puce M3 classique avec un CPU de 8 coeurs affiche un score Geekbench de 11 562 en multicoeur, tandis que la puce M3 Pro avec un CPU de 11 coeurs atteint 13 989 (+21%) et que la puce M3 Max avec un CPU de 14 coeurs monte à 18 982 (+64%), le modèle le mieux doté avec 16 coeurs grimpant à 20 959 (+81%).Les écarts de performance entre les puces sont beaucoup plus importants au niveau des graphismes. Sur le test OpenCL par exemple, la puce M3 avec son GPU de 10 coeurs présente un score de 30 256, alors que la puce M3 Pro avec un GPU de 14 coeurs atteint 42 830 (+41%), la puce M3 Max avec un GPU de 30 coeurs monte à 76 710 (+253%) et le modèle avec 40 coeurs grimpe à 92 691 (+306%).Notez que le nombre d'écrans externes pris en charge varie selon la puce : le modèle M3 n'en gère qu'un seul ( bientôt deux mais avec le capot fermé ) avec une définition maximale de 6K à 60 Hz, contre deux pour la puce M3 Pro et trois pour la puce M3 Max.Concrètement, il ne faut pas sous-estimer la puce M3 de base : on peut parfaitement réaliser des tâches très exigeantes avec cette dernière. Les projets lourds exécutés dans des logiciels gourmands en ressources (rendu 3D, étalonnage couleur, simulation technique, montage vidéo, jeux vidéo, retouche photo, imagerie médicale, compilation de code, création musicale, etc.) peuvent toutefois fortement gagner de la montée en gamme, notamment en ce qui concerne les graphismes. Tout dépend de vos usages et de la fréquence de ceux-ci.Le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 est proposé dans trois configurations standard à partir de 1 999 € sur l'Apple Store . Il y a d'abord le choix entre 512 Go et 1 To de stockage avec 230 € d'écart, puis un troisième modèle avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go sur les deux précédents, pour 230 € de plus à nouveau. En option, il est possible de passer le stockage à 2 To (+460 €), et la mémoire de 8 Go à 16 Go (+230 €), de 8 Go à 24 Go (+460 €) ou de 16 Go à 24 Go (+230 €).Même si le supplément pour passer à 16 Go de RAM coûte un bras, c'est une option que nous vous recommandons chaudement. 8 Go, c'est déjà peu, mais c'est encore plus frustrant sur une machine aussi bien équipée : le système peut vite subir des ralentissements avec quelques fichiers et logiciels ouverts simultanément ( en savoir plus ). Dans une perspective de conserver le Mac de nombreuses années, c'est un sage investissement.Les MacBook Pro 14,2" avec puce M3 sont fournis par défaut avec un chargeur USB-C de 70 W. Le chargeur de 96 W est proposé en supplément (+20 €) : il est un peu plus lourd et volumineux, mais il a l'avantage de permettre la recharge rapide pour atteindre 50% de charge en trente minutes.Pour les usages plus musclés, un port USB-C supplémentaire et le coloris noir sidéral, il y a ensuite trois configurations standard du MacBook Pro 14,2" avec deux puces M3 Pro et une puce M3 Max à partir de 2 499 €. Le premier modèle embarque 512 Go de stockage et une puce M3 Pro avec un CPU de 11 coeurs et un GPU de 14 coeurs, tandis que le second à 500 € de plus double le stockage à 1 To et propose une puce M3 Pro plus généreuse avec un CPU de 12 coeurs et un GPU de 18 coeurs. Il y a 18 Go de RAM en standard. Un troisième modèle à 3 999 € pousse les curseurs encore plus loin avec un 36 Go de RAM et une puce M3 Max avec un CPU de 14 coeurs et un GPU de 30 coeurs.Il y a trop d'options pour tout lister ici mais il est possible de choisir 1 To de stockage sur le petit modèle (+230 €) sans avoir à basculer sur la configuration supérieure avec une puce M3 disposant de plus de coeurs, et même de monter à 2 To (+460 €) ou 4 To (+1 150 €). Pour pouvoir s'offrir l'option 8 To (+2 530 €), il faut obligatoirement une puce M3 Max qui peut bien être choisie en option (+810 €) sur le plus petit modèle. Pour la mémoire vive, on peut bien sûr passer de 18 Go à 36 Go (+460 €), mais les options supérieures jusqu'à 128 Go (+1 150 €) nécessitent là aussi une puce M3 Max.Notez que le premier modèle M3 Pro est toujours fourni avec un chargeur de 70 W, contre 96 W pour les deux configurations plus haut de gamme. Là aussi, un petit supplément (+20 €) s'applique pour passer au chargeur de 96 W qui permet la recharge rapide.Enfin, le MacBook Pro 16,2" existe dans quatre configurations standard à partir de 2 999 €. Le premier modèle dispose de 512 Go de stockage, 18 Go de RAM et d'une puce M3 Pro avec 12 coeurs de CPU et 18 coeurs de GPU. Le modèle supérieur à 3 459 € se contente de passer à 36 Go de RAM. Ensuite, la troisième configuration à 4 249 € intègre une puce M3 Max avec 14 coeurs de CPU et 30 coeurs de GPU, le stockage doublant à 1 To. Enfin, l'ultime modèle à 4 849 € propose la puce M3 Max avec 16 coeurs de CPU et 40 coeurs de GPU, secondée de 48 Go de RAM.Comme pour les petits modèles, il y a de nombreuses options qui sont indépendantes de la configuration choisie. Il est ainsi possible de booster le modèle de base avec 1 To de stockage (+230 €), 2 To (+690 €) ou 4 To (+1 380 €), et même 8 To (+2 760 €) mais à condition d'opter pour une puce M3 Max avec 14 coeurs de CPU et 30 coeurs de GPU (+560 €) ou avec 16 coeurs de CPU et 40 coeurs de GPU (+930 €). Même chose pour la RAM avec le passage de 18 Go à 36 Go (+460 €), les options supérieures permettant de monter jusqu'à 128 Go (+1 840 €) étant réservées aux puces M3 Max.Pour faire des économies sur l'achat d'un MacBook Pro, vous pouvez choisir une configuration reconditionnée par Apple avec 15% de remise et la même garantie que les modèles neufs sur le Refurb Store mais seuls les deux premiers modèles 14,2" avec puce M3 sont proposés pour le moment avec 512 Go de stockage pour 1 699 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 999 € et 1 To de stockage pour 1 889 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 €, le tout avec seulement 8 Go de RAM. Les configurations plus musclées arriveront sans doute un jour ou l'autre, espérons-le durant le printemps, mais nous n'avons pas de visibilité précise sur la question.Autre alternative possible, l'achat sur l'Apple Store éducation à condition d'être étudiant ou enseignant. Le MacBook Pro 14,2" avec puce M3 peut y être obtenu à partir de 1 869 € au lieu de 1 999 € (-6%), les modèles avec puces M3 Pro à 2 309 € au lieu de 2 499 € (-8%) et le MacBook Pro 16,2" à partir de 2 759 € au lieu de 2 999 € (-8%). Si vous attendez l'été, vous pourrez cumuler cette remise avec l'opération annuelle Back to School qui permet d'obtenir un cadeau supplémentaire : à titre indicatif, l'offre de 2023 avait eu lieu du 13 juillet au 23 octobre et elle permettait de récupérer une carte cadeau Apple d'une valeur de 150 €.Vous pouvez enfin acheter votre MacBook Pro auprès d'un revendeur officiel comme Amazon ( 14,2" M3 16,2" ), Darty Boulanger et CDiscount , parfois avec des remises plus ou moins importantes que vous pouvez retrouver en temps réel sur notre comparateur de prix . Vous pouvez également suivre les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans Si votre budget ne vous permet pas d'obtenir la configuration de MacBook Pro M3 qu'il vous faudrait, notez qu'il est encore possible d'obtenir des modèles de précédente génération avec puces M2 Pro ou M2 Max en version reconditionnée sur le Refurb Store avec des tarifs qui débutent à 2 009 € . Ils sont moins performants, bien sûr, à la nuance près que cette ancienne gamme n'était pas déclinée dans des versions avec la puce M2 de base. Ils permettent en cas d'accéder aux beaux écrans, à la connectique plus complète à des tarifs plus abordables que les modèles M3. Seule contrainte, la disponibilité des différents modèles varie selon les jours.Après les puces de génération M3 viendront inévitablement de futures modèles de génération M4. On a déjà une petite idée de ce à quoi s'attendre grâce à la feuille de route de TSMC, le fondeur d'Apple pour ses différentes puces : le process de gravure de cette future génération devrait permettre à lui seul de gagner jusqu'à 5% de puissance, 10% d'efficience énergétique et 4% de densité, et il faudra à cela ajouter les progrès qu'Apple pourra réaliser sur le design des puces. On s'attend ainsi à un bond en avant moins important qu'avec la génération précédente qui avait changé de finesse de gravure (la puce M4 restera à 3 nanomètres), mais il y aura bien une progression. Tout dépendra des choix d'Apple, notamment sur le nombre de coeurs embarqués sur les différentes configurations. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le sujet sur cet article Concernant la date de sortie, TSMC est au point pour un lancement en fin d'année 2024 mais tout dépendra du calendrier commercial d'Apple. Le MacBook Air avec puce M3 venant tout juste de sortir en mars 2024 avec quatre mois de décalage sur le MacBook Pro lancé en octobre 2023, il ne faut pas s'attendre à un renouvellement de sitôt : le MacBook Air avec puce M4 n'arrivera pas avant le printemps 2025 au plus tôt. Pour ce qui est du MacBook Pro, l'arrivée des modèles M4 est techniquement possible dès la toute fin d'année 2024, mais Apple pourrait trouver son intérêt à attendre le début d'année prochaine ; pour l'instant, c'est encore le calme plat sur le front des rumeurs et il faudra attendre pour que le calendrier s'affine.