Apple Watch : watchOS 10.4 est lancé pour corriger des bugs

Apple ce soir lancé watchOS 10.4, une nouvelle version du système de l'Apple Watch qui corrige principalement des bugs. Deux problèmes gênants sont censés s'envoler avec cette mise à jour : le bug de « touchers fantômes » affectant certains utilisateurs d'Apple Watch Series 9 et Ultra 2 dont la montre enregistre des clics qui n'ont pas eu lieu et présente alors un comportement erratique, et un bug empêchant la synchronisation des contacts chez certains utilisateurs.Deux autres évolutions mineures sont au programme de cette mise à jour : un nouveau réglage permet d'activer un double-tap pour afficher le contenu d'une notification, et l'utilisation d'Apple Pay avec la confirmation d'AssistiveTouch passe désormais par un code secret (au lieu d'un double-clic sur le bouton latéral) pour plus de sécurité.Pour installer watchOS 10.4, rendez-vous dans l'application Apple Watch de votre iPhone, comme toujours avec la montre placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone avec au minimum 50% de batterie.