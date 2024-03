tvOS 17.4 est lancé pour l'Apple TV et le HomePod

Quelques jours après iOS 17.4 et dans la foulée du lancement de macOS 14.4 et de watchOS 10.4 , Apple a ce soir lancé la version finale de tvOS 17.4 qui se destine à l'Apple TV ainsi qu'au HomePod. On ne sait pas très bien ce qu'il y a de neuf pour l'Apple TV puisque Apple ne révèle pas la liste des changements, en dehors de la pleine compatibilité avec les autres mises à jour du moment. Pour le HomePod, on sait au moins que Siri gagne la possibilité de se souvenir du service musical par défaut qu'il n'y a plus besoin de répéter à chaque requête s'il n'a pas été préalablement défini dans les réglages. Il est probable que l'on retrouve également l'abandon du « Dis » de « Dis Siri ? » en français comme c'est le cas sur l'iPhone et l'iPad avec iOS 17.4.Vous pouvez lancer l'installation de tvOS 17.4 sur votre Apple TV dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Pour l'installation de la version 17.4 du logiciel interne sur le HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile sur l'application Maison de votre iPhone ou iPad.