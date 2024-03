iPhone et DMA : d'autres changements à venir en 2024 et 2025

Apple n'en a pas fini avec la DMA. Cette nouvelle législation européenne a impliqué d'importants changements avec iOS 17.4 sorti cette semaine , incluant la prise en charge des boutiques d'applications tierces, des moteurs alternatifs pour les navigateurs ou encore possibilité pour les développeurs d'utiliser la technologie NFC au sein de leurs applications bancaires. D'autres changements sont dans les tuyaux et Apple les détaille dans son rapport de conformité paru ce jeudi. Pour certains, il faudra être patient !La plupart des changements devraient tout de même concerner iOS 18, qui sera présenté en juin et lancé en septembre. D'ici la fin de cette année 2024, Apple promet la possibilité de désinstaller totalement Safari d'iOS. Il est déjà possible de retirer son icône de l'écran d'accueil, mais le navigateur est techniquement toujours présent. À la même échéance, Apple prépare également une solution sécurisée pour donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les données personnelles qui sont partagées avec les développeurs d'applications. Entre fin-2024 et début-2025, Apple prépare une solution permettant d'exporter ou d'importer facilement ses données entre plusieurs navigateurs sur un même iPhone. D'ici mars 2025, Apple mettra en place un nouveau réglage permettant aux utilisateurs de choisir leur application de navigation (autre que Plans) par défaut. Enfin d'ici l'automne 2025 avec iOS 19, Apple compte créer un outil pour faciliter le transfert de ses données d'un iPhone vers un smartphone sous Android.