Le MacBook Air M3 disponible en retrait immédiat

Présenté en début de semaine, le MacBook Air M3 est officiellement disponible ce vendredi. Les premières commandes ont été honorées ce matin, et les boutiques d'Apple disposent désormais de stock disponible sans délai. Il est notamment possible de réserver son exemplaire sur l'Apple Store en ligne pour un retrait le jour même afin d'être sûr de ne pas se déplacer pour rien... et d'éviter les délais de livraison qui sont actuellement d'un minimum de dix jours. Seuls les modèles standard avec 8 Go de RAM bénéficient en revanche de cette option — les modèles avec 16 Go, même standard, ne sont actuellement disponibles qu'en livraison.Le MacBook Air M3 est également arrivé chez les revendeurs officiels, qui peuvent dans certains cas un retrait en boutique sans attente : il est notamment proposé chez Boulanger Darty et Fnac , sans oublier Amazon ( 13,6" ou 15,3" ) qui est plus rapide qu'Apple avec des livraisons promises dès lundi.Notez que ce week-end (jusqu'à ce dimanche 10 mars à 23h59) a lieu une offre particulièrement intéressante à la Fnac , qui permet de récupérer des bons d'achat de 10 € par tranches de 100 € grâce au code promo "JOURSADH". Sur le MacBook Air M3, cela permet d'obtenir entre 120 € et 200 € selon la configuration choisie ! Vous pouvez retrouver les modèles disponibles sur cette page . L'offre est également valable sur le MacBook Air M2 qui bénéficie d'une remise de 100 € supplémentaire pour tomber à 1 099 € avec un minimum de 100 € à récupérer en bons d'achat : les modèles disponibles sont listés sur cette page . L'offre est réservée aux adhérents : si vous ne l'êtes pas, il faut ajouter la carte Fnac+ à 7,99 € au même panier que le MacBook Air.