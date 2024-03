iPhone 16 Pro : les nouveaux boutons se dévoilent

Les accessoiristes se préparent déjà à l'arrivée de la future gamme d'iPhone qui sera présenté en septembre. Pour mettre au point leurs coques et étuis, il est primordial qu'ils disposent de schémas industriels précis et c'est pourquoi les fuites de fichiers CAD sont généralement fiables. Le site 91mobiles , qui obtient régulièrement des informations confidentielles de ce type (on a récemment pu découvrir l'iPhone SE 4 et l'iPad Air M2 ), a ce week-end diffusé des schémas industriels nous montrant l'iPhone 16 Pro sous toutes ses coutures.On ne constate pas de chamboulement au niveau du design, mais on repère tout de même des nouveautés au niveaux des boutons sur les tranches du téléphone : le nouveau bouton de capture qui a fait l'objet de tant de rumeurs est bien présent sur le côté droit du châssis, et le bouton d'action voit sa hauteur augmenter, sans pour autant atteindre la même taille que les boutons de volume situés juste en-dessous.L'année dernière sur l'iPhone 15 Pro, le bouton d'action a remplacé le commutateur de sonnerie. Il a la particularité d'avoir une action personnalisable : s'il est toujours affecté par défaut au contrôle de la sonnerie, on peut l'utiliser pour tout autre chose. Cette année, le bouton d'action devrait faire son arrivée sur l'iPhone 16 classique.Le bouton de capture, qui devrait arriver sur tous les modèles cette année, serait comme son nom l'indique dédié à la prise de photos et de vidéos, tombant sous l'index droit lorsque l'iPhone est tenu hozirontalement. Les rumeurs évoquent un bouton mécanique avec des capacités tactiles et la possibilité de détecter plusieurs niveaux de pression. Comme sur un appareil photo traditionnel, on pourrait ainsi réaliser une pré-pression pour contrôler la mise au point, puis cliquer pour de bon pour déclencher la prise de photo. Le bouton pourrait offrir d'autres contrôles tactiles plus avancés, comme le contrôle du niveau de zoom en glissant son doigt vers la gauche ou vers la droite.

Rendu par The Apple Hub

