Le SSD du MacBook Air M3 de 256 Go gagne en vitesse

Voilà un petit secret du MacBook Air M3 sur lequel Apple n'avait pas communiqué : le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go embarque un SSD composé de deux puces de 128 Go, contre une unique puce de 256 Go sur la génération M2. Il est donc plus performant ! Max Tech a démonté le nouveau modèle 13,6" d'entrée de gamme et a pu constater qu'il y avait bien une puce sur les deux emplacements comme pour les capacités supérieures, là où le second emplacement de l'ancien modèle était laissé libre dans la configuration de 256 Go. Max Tech ne l'a pas vérifié, mais on peut raisonnablement s'attendre au même changement sur le MacBook Air 15,3".Le test de Blackmagic permet d'observer des débits de 2 880 Mo/s en lecture et de 2 108 Mo/s en écriture, alors que le modèle M2 plafonnait à 1 576 Mo/s en lecture et 1 584 Mo/s en écriture. On a donc un progrès de 83% en lecture et de 33% en écriture, et on retrouve des performances proches de celles qu'offraient le MacBook Air M1, à environ 2,8 Go/s en lecture et 2,4 Go/s en écriture.Si vous envisagez de vous offrir un MacBook Air d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage, sachez donc que le SSD du modèle M3 est plus véloce que celui du modèle M2. À 100 € de différence entre les deux générations, c'est un petit argument supplémentaire pour le modèle le plus récent avec une puce plus performante et pérenne, la prise en charge du Wi-Fi 6E et d'un second écran externe avec le capot fermé.Notez bien cependant que le SSD du modèle M2 reste tout à fait honorable. Les utilisateurs ayant des activités impliquant la lecture ou l'écriture fréquente de lourds fichiers peuvent de toutes façons rarement se contenter d'un stockage interne de 256 Go. Pour une immense partie du grand public auquel le MacBook Air se destine, il y a ainsi de grandes chances que ce changement soit pratiquement imperceptible.