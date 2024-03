Une fonctionnalité d'aide auditive pour les AirPods Pro avec iOS 18 ?

Les AirPods Pro devraient gagner une nouvelle fonctionnalité d'aide auditive avec iOS 18, glisse Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire sur Bloomberg . Cette nouveauté serait beaucoup plus ambitieuse que Conversation Boost, mis en place avec iOS 15 il y a trois ans et qui accroit le volume de la voix émise par la personne située en face de l'utilisateur. Apple aurait en fait l'objectif d'obtenir une certification de la FDA américaine qui pourrait faire des AirPods des prothèses auditives , ouvrant ses écouteurs sans fil à un tout nouveau marché. Aucun détail supplémentaire sur cette fonctionnalité n'est apporté à ce stade, si ce n'est que ce serait purement logiciel : il n'y aurait pas d'AirPods Pro 3 avant 2025 L'année dernière, Mark Gurman évoquait également la préparation d'une fonctionnalité de test auditif : les AirPods pourraient jouer toute une série de sons à reconnaître par l'utilisateur, à des volumes différents, afin d'établir un pré-diagnostic et rediriger vers un spécialiste si besoin. Les nouveautés d'iOS 18, qui doivent comporter une bonne dose d'intelligence artificielle , seront présentées à la WWDC 2024 qui devrait comme chaque année se tenir au début du mois de juin.