Le développement du MacBook Pro M4 viendrait de débuter

Apple viendrait tout juste d'entamer le développement du MacBook Pro de génération M4, a confié Mark Gurman sur Bloomberg en aparté d'une session de questions/réponses sur l'Apple Car . Le journaliste, dont les sources sont généralement excellentes, n'a pas donné plus de détails sur les futurs Macs ou sur les caractéristiques techniques de la prochaine génération de puces d'Apple.Ce début du développement nous donne en revanche une petite indication du calendrier : cela semble assez mal parti pour un lancement dès la fin de cette année, et il faudra plus probablement patienter jusqu'au début d'année 2025. Les MacBook Pro de génération M3 ont été dévoilés le 31 octobre 2023 et sont donc encore récents : une sortie dès cet automne aurait été une bonne surprise, mais le renouvellement aurait été particulièrement rapide.Les futures puces de génération M4 bénéficieront d'une nouvelle technique de gravure par TSMC , mais pas d'une finesse accrue : il ne faut ainsi pas s'attendre à un bond en avant aussi conséquent qu'avec les puces M3. Le fondeur d'Apple promet tout de même des avancées pour son process N3P qui permettrait à lui seul de gagner jusqu'à 5% de puissance, 10% d'efficience énergétique et 4% de densité. Viendront ensuite les progrès réalisés par Apple dans le design de ses puces — il y a des rumeurs de Neural Engine beaucoup plus puissant , mais c'est à peu près tout ce que l'on sait pour le moment.