L'application Freeform devrait avoir droit une nouvelle fonctionnalité sur iOS 18 et macOS 15 cette année, selon les sources de MacRumors : le tableau blanc infini d'Apple devrait gagner la possibilité pour l'utilisateur de définir des « Scènes » correspondant à des sections du tableau. Une fois sélectionnées puis nommées, ces scènes seraient accessibles beaucoup plus facilement et se synchroniseraient avec iCloud, notamment dans un objectif collaboratif s'il s'agit d'un document partagé. Il serait possible de passer d'une scène à l'autre par le biais de raccourcis clavier.Les nouveautés d'iOS 18 et de macOS 15 seront dévoilées à la prochaine WWDC, qui se tient généralement au début du mois de juin. Apple préparerait des annonces d'envergure sur le front de l'intelligence artificielle, de l'aveu même de Tim Cook , incluant une ambitieuse refonte de Siri mais pas seulement