Brevet : une charnière d'iMac permettant de pivoter à plat

Un iMac avec un écran tactile capable de pivoter dans une position horizontale pour pouvoir dessiner dessus avec l'Apple Pencil, c'est le rêve de certains graphistes et Apple a envisagé la question, au moins au point de l'inclure dans un brevet repéré par Patently Apple . On découvre un système de double charnière permettant au pied de l'iMac de se replier complètement sur le bureau, le tout-en-un d'Apple se retrouvant alors parfaitement à plat. Le concept rappelle un peu le Surface Studio de Microsoft qui remonte à 2016.Comme d'habitude avec les brevets d'Apple, il est intéressant de connaître les pistes explorées par les ingénieurs de Cupertino mais il faut bien garder en tête qu'Apple protège un nombre impressionnant d'inventions qui ne sortent finalement jamais de ses laboratoires. Il est néanmoins tentant de voir un lien entre ce brevet et les rumeurs de Macs tactiles : si Apple venait bien à créer une version tactile de macOS, il serait primordial de rendre possible une utilisation à plat.