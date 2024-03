UE : Apple prépare la distribution d'apps sur le web pour l'iPhone

Après les App Stores alternatifs mis en place avec iOS 17.4 viendra bientôt la possibilité pour les développeurs de proposer leurs applications à télécharger et installer directement depuis leur site web au sein de l'Union européenne. Apple vient d'annoncer que la Web Distribution sera mise en place sur une mise à jour d'iOS qui sera proposée au printemps : c'est donc sans doute pour iOS 17.5 qui ne devrait plus tarder à entrer en version bêta.Ce qui sera proposé par Apple est très éloigné de ce que l'on attend traditionnellement du: tout sera en effet contrôlé avec des APIs et une notarisation des apps, chaque développeur devant d'ailleurs enregistrer son nom de domaine sur App Store Connect et respecter certaines règles, notamment de transparence sur les données collectées. Tout le monde ne sera d'ailleurs pas éligible : Apple exige une ancienneté de deux ans sur l'Apple Developer Program et surtout de posséder une app ayant été installée plus d'un million de fois au sein de l'UE l'année passée. La " Core Technology Fee " de 50 centimes d'euros s'appliquera également pour toute première installation d'application par an au-delà d'un million de copies.