Des rumeurs d'offre avec pub pour Apple TV+

Apple a récemment embauché plusieurs gros profils de publicitaires pour son équipe en charge d'Apple TV+, rapporte Business Insider qui y voit le signe de l'arrivée prochaine d'une offre moins chère qui serait partiellement financée par la publicité, sur le modèle déjà pratiqué par Netflix, Amazon Prime et Disney+. Apple ne propose actuellement qu'une seule formule pour Apple TV+ qui est à 9,99 € par mois en 4K.Chez Netflix par exemple, l'abonnement avec pub est à 5,99 €, contre 13,49 € pour l'abonnement standard 1080p et 19,99 € pour la formule 4K. En contrepartie, c'est très intrusif : il y a un spot publicitaire au lancement d'un épisode ou d'un film, puis un minimum de quatre coupures par heure pour un maximum de cinq minutes par heure.Apple serait-elle prête à dégrader l'expérience d'Apple TV+ pour proposer un service moins cher ? Pas dit : il est parfaitement possible qu'Apple n'ait pas en tête les films ou les séries, mais plutôt le sport. Il y a deux ans, on apprenait en effet qu'Apple mettait en place une régie publicitaire dédiée à la diffusion sportive en direct dans le cadre de la diffusion de la Major League Soccer (MLS) américaine sur Apple TV+, pour laquelle Apple a investi 250 millions de dollars pour obtenir les droits sur dix ans. Voilà donc une rumeur à prendre avec recul.