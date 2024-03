macOS 14.4 a du mal avec les hubs USB-C

De nombreux utilisateurs rapportent des problèmes avec les hubs USB-C ainsi que les moniteurs externes intégrant des ports USB-C suite à l'installation de macOS 14.4 qui est sorti la semaine dernière. MacRumors a compilé de multiples témoignages d'utilisateurs dont les périphériques branchés sur ces hubs ne sont tout simplement plus reconnus par le Mac.Certains utilisateurs (mais pas tous) seraient parvenus à corriger le problème en se rendant dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Autoriser les accessoires à se connecter, et en sélectionnant « Demander pour les nouveaux accessoires ». Gageons que la médiatisation du bug devrait pousser les développeurs de Cupertino à se pencher rapidement sur la question.