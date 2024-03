L'Apple Vision Pro bientôt lancé en France ?

Apple prépare la prise en charge de nouvelles langues sur le clavier virtuel de l'Apple Vision Pro, selon des portions de code dénichées par MacRumors . Pour le lancement aux États-Unis le mois dernier, Apple s'est contentée du minimum avec la prise en charge de l'anglais américain. Une prochaine mise à jour apporterait ainsi le cantonais (traditionnel), le chinois (simplifié), l'anglais (Australie, Canada, Japon, Singapour, Royaume-Uni), le français (Canada, France), l'allemand (Allemagne), le japonais et le coréen.La seconde vague de commercialisation pourrait donc concerner deux pays francophones avec la France et le Canada, ainsi que l'Allemagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Europe. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple voudrait étendre la disponibilité de son casque avant la WWDC de juin , afin qu'un maximum de développeurs puissent s'intéresser à la future version bêta de visionOS 2.