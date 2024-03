Apple rachète DarwinAI pour muscler ses équipes d'intelligence artificielle

Apple a racheté la startup canadienne DarwinAI pour grossir les rangs de ses équipes en charge du développement des technologies d'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg qui a pu obtenir une confirmation de l'information de la part d'Apple qui n'a — comme toujours — pas souhaité donner plus de détails. L'entreprise était spécialisée dans l'inspection de composants sur les chaînes de fabrication, mais développait aussi d'autres applications faisant appel à l'IA. Des dizaines d'employés de DarwinAI ont rejoint les rangs d'Apple, et certains ont même pris la direction d'équipes.Consciente de son retard dans le domaine, Apple muscle ses équipes, investit dans son infrastructure , et prépare des annonces d'envergure dont on devrait avoir un premier aperçu à la WWDC en juin avec certaines nouvelles fonctionnalités d'iOS 18 et de macOS 15. Chose rare, Tim Cook s'est récemment autorisé un petit teasing sur le sujet :Une des grandes annonces attendues concerne la refonte intégrale de l'assistant vocal Siri.