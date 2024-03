Procès : Apple paiera 490 millions pour avoir mal estimé la crise de 2018

Apple a accepté un arrangement de 490 millions de dollars pour mettre fin à une action de groupe intentée par des actionnaires qui estimaient avoir été trompés sur la situation financière d'Apple lors de la crise de 2018, rapporte Reuters . En janvier 2019, Apple avait dû publier un avertissement sur les résultats pour prévenir ses actionnaires que ses prochains résultats financiers trimestriels seraient inférieurs aux attentes. En déclarant finalement un chiffre d'affaires de 84,3 milliards de dollars , Apple a raté ses objectifs dans les grandes largeurs : trois mois plus tôt, Apple avait déclaré s'attendre à un CA situé entre 89 et 93 milliards de dollars pour le trimestre suivant.C'était le premierde l'ère Cook, mais pas le dernier : il y en a eu un second en février 2020 en pleine crise de Covid-19, alors que les usines chinoises des sous-traitants d'Apple avaient dû fermer de longues semaines. Si tout le monde a volontiers pardonné à Tim Cook de ne pas avoir pu vendre des produits qu'il ne pouvait pas fabriquer, d'autant plus lorsque l'on connaît l'explosion des ventes que l'essor du télétravail a enclenché par la suite, certains n'ont pas digéré la mauvaise estimation des ventes qui avait entraîné une dégringolade de l'action d'Apple un an plus tôt. AAPL avait alors perdu un tiers de sa valeur en moins de trois mois

Tim Cook à la WWDC 2022

En novembre 2018 à l'occasion de la déclaration de résultats précédente, Tim Cook avait prévenu les analystes que son entreprise rencontrait des difficultés dans certains marchés comme la Turquie, l'Inde, le Brésil et la Russie, citant notamment des fluctuations monétaires ayant conduit à une hausse des tarifs et une baisse de la compétitivité de l'iPhone. Le CEO d'Apple avait en revanche sous-estimé la situation chinoise, se réjouissant même d'une croissance à deux chiffres sur le trimestre échu.Trois mois plus tard, Tim Cook faisait amende honorable Les actionnaires ont estimé qu'Apple ne pouvait ignorer la baisse de la demande en Chine dès novembre 2018 et ont ainsi accusé Tim Cook de leur avoir caché cette situation. Dans les documents légaux de l'arrangement conclu avec la juge Yvonne Gonzalez Rogers en Californie, Apple dément toute faute et explique préférer régler ces 490 millions de dollars pour mettre fin au procès, qui lui coûte à la fois en temps et en argent.