L'iPad Air ne basculerait pas à l'OLED avant 2028

L'iPad Pro sera la première tablette d'Apple à basculer sur un écran de technologie OLED, et cela devrait survenir très bientôt avec l'iPad Pro M3 qui est attendu pour fin-mars ou début-avril . Moins haut de gamme, l'iPad Air qui devrait être renouvelé au même moment pour intégrer la puce M2 continuera de se contenter de la traditionnelle technologie LCD. Selon les analystes de Omdia cités par The Elec , l'iPad Air attendrait encore quatre ans pour basculer à son tour : Apple prévoirait une intégration en 2028. La dalle OLED utilisée serait équipée d'une seule couche émissive au lieu de deux pour l'iPad Pro, qui serait ainsi beaucoup plus lumineux en plus d'être plus durable.

L'iPad Air M1 bleu

Apple utilise des dalles OLED sur ses smartphones depuis l'iPhone X lancé en 2017. Ces écrans se repèrent facilement grâce à leur contraste infini : contrairement aux écrans LCD qui disposent d'une couche de rétroéclairage uniforme, les pixels d'un écran OLED émettent leur propre lumière et ils peuvent donc être totalement éteints, ce qui permet d'afficher des noirs beaucoup plus profonds. Les écrans OLED peuvent également offrir une luminosité nettement supérieure, ils consomment moins d'énergie, et ils sont beaucoup plus fins et légers.Les écrans OLED coûtent en revanche plus cher, et ils sont sensibles au phénomène de rémanence qui peut brûler l'écran de manière définitive en cas d'affichage fixe prolongé. C'est un problème que les fabricants ont tenté de faire disparaître au fil des générations : il est aujourd'hui bien moins marqué qu'il y a une dizaine d'années et c'est pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour voir un écran OLED débarquer sur l'iPad, qui peut être utilisé sur un logiciel professionnel à l'interface fixe plusieurs heures d'affilée.Sur le MacBook Pro (comme sur l'iPad Pro 12,9"), Apple a pour le moment opté pour une alternative plus prudente avec des dalles Mini-LED qui reposent sur la technologie LCD avec une couche de LED découpée en petites zones pouvant être contrôlées individuellement : c'est moins précis qu'avec l'OLED, c'est aussi beaucoup plus épais, mais on peut ainsi retrouver des noirs parfaits tout en évacuant le risque de rémanence. Pour la bascule aux écrans OLED du MacBook Pro, Apple viserait 2027