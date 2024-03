Les AirPods 4 arriveraient en septembre ou en octobre

Les futurs AirPods 4 seront lancés en septembre ou en octobre, affirme Mark Gurman. Selon les sources bien renseignées du journaliste de Bloomberg , le début de la production de ces nouveaux modèles par GoerTek et Luxshare Precision serait prévu pour mai. Avec un lancement à la rentrée qui pourrait coïncider avec celui de l'iPhone 16 , Apple aurait ainsi suffisamment d'avance pour encaisser une forte demande au lancement puis remplumer les stocks pour assurer la période faste des fêtes de fin d'année. Avec sa gamme renouvelée en entrée de gamme, Apple compterait bien battre des records de vente sur le trimestre de Noël.Il y aurait deux versions différentes des AirPods 4, nom de code B768(E) et B768(M), les deux avec un nouveau design censé mieux tenir à l'oreille ainsi qu'un boîtier de charge avec connecteur USB-C. Les modèles les plus évolués embarqueraient une technologie de réduction active du bruit comme sur les AirPods Pro, ainsi qu'un haut-parleur dans le boîtier pour les alertes de l'app Localiser.Avec la sortie des AirPods 4, les AirPods 2 et 3 seraient retirés du catalogue et il commence donc à être intéressant d'attendre si vous comptez vous offrir de nouveaux écouteurs sans fil cette année. Si vous ne comptez pas patienter, notez que tous les modèles sont actuellement en promotion chez les revendeurs : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs en temps réel sur notre comparateur de prix Pour ce qui est des AirPods Pro 3, la sortie ne serait pas prévue avant l'année prochaine sans que l'on sache quelles seront les nouveautés. Il pourrait enfin y avoir du neuf du côté du casque AirPods Max à la fin de cette année, mais la mise à jour pourrait être décevante en se contentant de remplacer le connecteur Lightning par le standard USB-C, en plus de nouveaux coloris.