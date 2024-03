IA : Apple en négociation avec Google pour inclure Gemini à iOS 18

Apple tiendrait des négociations avec Google dans l'optique d'intégrer son modèle d'intelligence artificielle Gemini au sein d'iOS 18, rapporte Mark Gurman à la surprise générale sur Bloomberg . Apple aurait également eu des discussions avec OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, mais c'est bien Google qui tiendrait actuellement la corde. Si une entente était finalement trouvée, il s'agirait d'une extension de l'accord permettant à Google d'être le moteur de recherche par défaut de Safari. Pour l'instant, les deux entreprises discuteraient encore des potentielles modalités de l'intégration, notamment sur l'utilisation ou non de la marque Gemini.On savait qu'Apple préparait plusieurs nouveautés relatives à l'IA dont une refonte de son assistant vocal Siri pour iOS 18 et macOS 15, avec son propre modèle de langage nommé Ajax pour lequel Apple a déjà beaucoup investi, notamment en terme de serveurs . Selon Mark Gurman, il pourrait finalement s'agir de deux services bien distincts avec un Siri 2.0 qui serait capable de fonctionner exclusivement en local, et un service tiers fonctionnant à distance qui se chargerait des tâches plus créatives et plus lourdes comme la génération d'images ou de textes. Ce choix serait dû au niveau d'avancement d'Ajax, qui serait encore nettement inférieur à ses concurrents.Mark Gurman alerte cependant sur le message qu'un éventuel accord avec Google pour l'utilisation de Gemini enverrait au régulateur américain, qui voit déjà d'un très mauvais oeil l'accord permettant à Google d'être le moteur de recherche par défaut de Safari : il se tient actuellement un procès visant à déterminer si cette pratique est anticoncurrentielle au sens légal du terme. On a récemment appris qu'Apple recevait 36% des revenus de Google issus des recherches réalisées depuis ses appareils, représentant la bagatelle de 20 milliards de dollars rien que l'année dernière.