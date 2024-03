L'Apple ID changerait bien de nom cette année

L'identifiant Apple changera bien de nom cette année, confirme Mark Gurman sur Bloomberg . Au début du mois, c'est MacRumors qui sortait l'information en premier : Apple ID deviendrait bientôt Apple Account en anglais, soit probablement Compte Apple en français. Le changement serait entériné avec iOS 18, macOS 15 et watchOS 11, qui seront dévoilés en juin à la WWDC pour une sortie en septembre.Apple procèderait-elle à ce changement dans une volonté de simplification, par exemple pour éviter toute confusion possible avec Face ID, ou y a-t-il des évolutions prévues qui élargiraient le rôle de ce compte ? Ni Mark Gurman ni MacRumors n'en savent plus sur les motivations d'Apple.