Un bug de macOS 14.4 supprime l'historique d'un fichier sur iCloud Drive

macOS 14.4 rencontre un bug avec les applications qui conservent plusieurs versions d'un même fichier sur iCloud Drive, rapporte Howard Oakley sur The Eclectic Light Company . Lorsqu'un fichier stocké en local est supprimé du Mac, on peut normalement le retrouver sur iCloud Drive et récupérer l'intégralité de ses versions antérieures. Avec macOS 14.4, la sauvegarde de ces anciennes versions disparaît d'iCloud Drive lorsque le fichier est supprimé en local : seule le dernier enregistrement est alors conservé.Ce bug ne survient que lorsque l'option « Optimiser le stockage du Mac » est cochée dans les Réglages Système > [Identifiant Apple] > iCloud. Si vous utilisez la fonctionnalité d'historique des versions de macOS, il est donc conseillé de désactiver cette option qui est susceptible de supprimer des documents du stockage local pour libérer de la place, en attendant qu'Apple corrige ce vilain bug.