Intégration de Gemini à iOS 18 : Apple discuterait bien avec Google

L'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle générative à l'iPhone ne se fera pas par le biais de Siri, affirme le New York Times . Apple aurait bien dépensé une fortune en serveurs pour mettre au point sa propre solution, maisLe New York Times confirme ainsi le scoop de Mark Gurman , qui affirmait ce dimanche sur Bloomberg qu'Apple discutait actuellement avec Google en vue de l'intégration de son modèle d'intelligence artificielle Gemini à iOS 18. D'autres sociétés auraient également été approchées.Comme Mark Gurman, le New York Times précise que les négociations avec Google n'en sont pas encore à stade très avancé : il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici la présentation officielle d'iOS 18 qui aura lieu à la WWDC qui se tient généralement au début du mois de juin. À en croire ces rumeurs, la très attendue refonte de Siri à la sauce IA ne devrait en tout cas pas contenir de fonctionnalités permettant de générer des images ou du texte.