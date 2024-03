Des bordures encore plus fines autour de l'écran des iPhone 16 ?

Apple va-t-elle encore réduire les marges autour de l'écran de l'iPhone 16, qui sera présenté en septembre ? C'est la rumeur lancée par le Sisa Journal , selon qui Apple utiliserait une technologie surnommée Border Reduction Structure (BRS) qui permettrait de réduire encore l'espace entre les pixels et le châssis. L'idée serait d'obtenir une pliure plus compacte sur le bas de l'écran, là où la dalle se replie pour rejoindre ses connecteurs. Apple aurait déjà tenté d'appliquer cette technique sur ses gammes précédentes, mais elle aurait alors causé des problèmes de surchauffe repoussant sa mise en place à cette année.

Visuel par The Apple Hub

L'année dernière, Apple a déjà réduit les bordures autour de l'écran de ses modèles Pro : la marge est alors passée d'environ 2,2 mm sur l'iPhone 14 Pro à 1,5 mm sur l'iPhone 15 Pro. On ne sait pas quelle progression permettra cette technologie BRS si cette rumeur se vérifie, mais on sait qu'Apple veut à terme éliminer totalement les bordures noires pour ne plus avoir la moindre marge entre les pixels et le métal du châssis.Dans la perspective du rêve ultime d'Apple qui est racontait Phil Schiller à l'occasion de la sortie de l'iPhone X en 2017, une des prochaines étapes consistera à réduire la taille de la Dynamic Island, cette "pilule" frontale dans laquelle sont logés les différents capteurs de Face ID. A priori, l'intégration des différents éléments de la caméra TrueDepth directement sous l'écran OLED de l'iPhone serait prévue pour l'année prochaine sur l'iPhone 17 Pro qui n'aurait plus qu'un simple poinçon circulaire pour la caméra frontale, dont la disparition sous la dalle représente encore un gigantesque défi technique.Si la réduction des marges autour de l'écran de l'iPhone 16 concernerait les quatre modèles de la gamme selon le Sisa Journal, seuls les modèles Pro auraient droit à une légère augmentation de leur taille d'écran , sur la hauteur uniquement, pour passer de 6,1" à 6,3" pour l'iPhone 16 Pro et de 6,7" à 6,9" pour l'iPhone 16 Pro Max. Cette évolution arriverait sur la gamme classique l'année prochaine avec l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Plus , qui gagneraient également la technologie ProMotion avec le taux de rafraichissement de 120 Hz qui est aujourd'hui réservé à la gamme Pro. Vous pouvez retrouver les principales évolutions attendues sur la gamme d'iPhone 16 sur cet article