iPad Pro M3 : des bordures plus fines et une option mate ?

Attention, rumeurs qui tachent : les nouveaux iPad Pro disposeraient de marges réduites de 10% à 15% autour de leurs nouveaux écrans OLED, et Apple proposerait une nouvelle option mate avec un revêtement anti-reflet. C'est Instant Digital , pas avare en indiscrétions ces derniers jours, qui affirme cela sur le réseau social chinois Weibo.La réduction des bordures autour de la dalle ne dépend pas de la technologie d'écran mais de la place occupée par les capteurs de Face ID : il est tout à fait possible qu'Apple soit parvenue à réaliser des progrès sur ce point, et ce serait le bon moment pour les mettre en place puisque l'on s'attend à un redesign de l'iPad Pro avec le déménagement de ces capteurs sur la largeur de la tablette pour une meilleure utilisation en mode paysage.Pour ce qui est d'une éventuelle option anti-reflets, c'est quelque chose qui a déjà existé sur le Mac et Apple propose d'ailleurs toujours une option avec un verre nano-texturé sur ses moniteurs externes. Sur une tablette qui a la particularité d'être tactile avec les traces de doigts que cela entraîne, ce serait en revanche totalement inédit et il y a de quoi être un minimum sceptique.

Montage par The Apple Hub

Nous devrons bientôt être fixés. Les rumeurs tablant sur une présentation la semaine prochaine seraient a priori fausses selon Mark Gurman , mais l'attente ne sera plus bien longue puisque le journaliste de Bloomberg table sur une commercialisation courant avril pour l'iPad Pro M3 et l'iPad Air M2