Une nouvelle section consacrée aux manuels sur le site d'Apple

Apple a lancé une nouvelle section sur son site web consacrée aux manuels, caractéristiques et téléchargements relatifs à ses différents produits. Ces informations étaient auparavant ventilées sur de multiples pages du site d'Apple : cette centralisation facilitera les recherches.On retrouve les principaux produits d'Apple ainsi que de nombreux accessoires et même certains logiciels. Il est possible de remonter assez loin, sur une vingtaine d'années : les Macs de génération G4 et G5 sont par exemple référencés. On peut en revanche regretter qu'une bonne partie de la base de données ne soit disponible qu'en anglais.