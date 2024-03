La justice américaine attaque Apple sur le monopole de l'iPhone

• Empêcher les « super-applications » qui englobent de nombreux programmes différents et qui pourraient dégrader « l'adhérence d'iOS » en permettant aux utilisateurs d'iPhone de passer plus facilement à des appareils concurrents.

• Bloquer les applications de streaming pour des activités comme les jeux vidéo qui pourraient fonctionner sur des appareils moins chers.

• Abaisser la qualité de la messagerie entre l'iPhone et les plateformes concurrentes comme Android.

• Limiter les fonctionnalités des montres intelligentes tierces avec ses iPhones et rendre plus difficile pour les utilisateurs d'Apple Watch de passer de l'iPhone à un autre système en raison de problèmes de compatibilité.

• Empêcher les développeurs tiers de créer des portefeuilles numériques concurrents avec la fonctionnalité Tap-to-Pay pour l'iPhone.

Suite à une enquête longue de cinq ans, le département de la Justice (DOJ) des États-Unis attaque officiellement Apple pour certaines de ses pratiques concernant l'iPhone, qui constituent selon lui. Plus spécifiquement, Apple est accusée d'imposer des restrictions qui rendent les utilisateurs trop dépendants de ses produits : The Verge rapporte que le DOJ cite cinq pratiques qui sont selon lui anticoncurrentielles aux yeux de la loi américaine, la liste n'étant pas exhaustive :La plainte complète, qui fait 88 pages, peut être consultée à cette adresse . Dans un communiqué envoyé à la presse américaine, un représentant d'Apple a déclaré que ce procèsLe DOJ rejoint certaines revendications européennes, notamment l'ouverture aux portefeuilles numériques tiers qui a été imposée par la DMA mise en place au sein de l'Union européenne avec iOS 17.4 qui a été lancé en début de mois. Sous la pression a priori chinoise , Apple a également lâché du lest sur iMessage avec l'ouverture promise d'iOS au standard RCS courant 2024 qui devrait apaiser le DOJ sur un des points d'achoppement. Même chose pour le jeu en streaming avec une évolution de l'App Store annoncée en janvier . Pour le reste, nous sommes probablement à l'orée d'un déluge juridico-médiatique dont personne ne connaît la conclusion.