iOS 17.4.1 corrige un bug de code QR sur iPad et de baromètre sur iPhone

Pour accompagner iOS 17.4.1 qui est sorti hier soir , Apple s'est fendue d'une note de version d'une grande banalité, se contentant d'affirmer que la mise à jour. On apprend un peu plus tard qu'iOS 17.4.1 corrige deux bugs assez gênants. Une note du site d'Apple nous informe que les iPad 6 et 7 ainsi que les iPad Pro 12,9" (deuxième génération) et 10,5" retrouvent la possibilité de scanner des QR codes, fonctionnalité qui avait apparemment été perdue avec iPadOS 17.4 au début du mois. Nos confrères d'iGen confirment de leur côté qu'iOS 17.4.1 corrige un bug d'iOS 17.4 qui empêchait l'iPhone d'accéder aux données de son baromètre.