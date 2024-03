Apple aurait bien abandonné son projet d'écrans microLED

Cette fois, plus d'espoir possible : Apple a bien abandonné son projet d'écrans microLED, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Lorsque l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait en début de mois qu'Apple avait dissout l'équipe en charge du développement de cette technologie après avoir laissé tomber son fournisseur ams OSRAM, Mark Gurman avait publiquement exprimé ses doutes en évoquant l'existence d'autres fournisseurs. Mais finalement, vérifications faites, Ming-Chi Kuo avait bien raison et Mark Gurman confirme une vague de réaffectations et de licenciements. Apple comptait commencer à utiliser la technologie sur l'Apple Watch Ultra.

Le mode Nuit de l'Apple Watch Ultra

Depuis le rachat de LuxVue en 2014, Apple aurait dépensé plusieurs milliards pour tenter de maîtriser cette technologie qui n'a que des avantages (luminosité, consommation, angles de vue, durée de vie, absence de rémanence) par rapport aux dalles OLED mais qui est encore bien trop chère et complexe à mettre au point. Mark Gurman indique qu'Apple va continuer à concentrer ses efforts sur les écrans OLED à moyen terme, tout en gardant un oeil sur l'évolution de la technologie microLED dans le reste de l'industrie mais sans aucun espoir de pouvoir l'adopter avant plusieurs années.