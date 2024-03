iOS 18 pourrait proposer plusieurs services partenaires pour l'IA générative

Apple tiendrait bien des négociations avec plusieurs entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle générative, a pu vérifier le Wall Street Journal qui confirme ainsi les informations précédentes de Mark Gurman et du New York Times . On savait qu'Apple discutait avec Google pour Gemini ainsi qu'avec OpenAI pour ChatGPT. Le Wall Street Journal affirme que Baidu fait également partie de la liste des fournisseurs possibles, au moins pour la Chine qui requiert des autorisations spécifiques et où Gemini et ChatGPT ne sont pas disponibles.Apple a beaucoup investi dans des serveurs dédiés à son IA générative mais son modèle de langage surnommé Ajax serait encore largement inférieur aux services concurrents, affirmait Mark Gurman la semaine dernière, d'où l'idée de proposer les alternatives en question tant que la solution d'Apple n'est pas au niveau. Ce projet serait distinct de la très attendue refonte de Siri , qui aurait la particularité de pouvoir fonctionner largement en local et qui serait toujours prévue pour la iOS 18 dont la présentation aura lieu à la WWDC en juin prochain.