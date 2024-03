Plus d'options de personnalisation pour l'écran d'accueil d'iOS 18 ?

iOS 18 devrait gagner de nouvelles possibilités de personalisation pour son écran d'accueil, affirme Mark Gurman sur Bloomberg sans donner le moindre détail supplémentaire sur les évolutions que cela implique. Les possibilités de personnalisation de l'écran d'accueil de l'iPhone sont aujourd'hui très limitées, en dehors du positionnement et de la taille des widgets.Avec iOS 16 il y a deux ans, Apple avait offert des options de personnalisation pour l'écran verrouillé de l'iPhone, avec la possibilité de modifier la police et sa couleur, chose qu'il n'est pas encore possible de faire sur l'écran d'accueil : c'est peut-être un des changements à venir. On peut aussi imaginer plus de souplesse au niveau de la grille d'applications qui ne laisse pas la possibilité de créer des espaces, ou encore la possibilité de supprimer le dock.

Des widgets sur iOS 17

Cette évolution de l'écran d'accueil pourrait s'inscrire dans un projet plus large faisait évoluer le design d'iOS pour le rapprocher de celui de visionOS . De nombreuses nouvelles fonctionnalités devraient également être de la partie pour iOS 18, dont la présentation aura lieu à la WWDC qui se tient généralement au début du mois de juin. Plusieurs d'entre elles devraient concerner l'intelligence artificielle, incluant une très attendue refonte de Siri et l'intégration de services d'IA générative