Écran d'accueil d'iOS 18 : des apps arrangées plus librement ?

Hier, Mark Gurman évoquait de nouvelles possibilités de personnalisation pour l'écran d'accueil de l'iPhone avec iOS 18, mais sans donner de détails sur les évolutions à venir. Selon MacRumors , cela comprendra la possibilité d'arranger librement les icônes sur la grille invisible : les utilisateurs pourront laisser des espaces, des lignes ou des colonnes vides, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.L'exemple ci-dessus par iDownloadBlog n'est pas très parlant à cause de son fond d'écran neutre, mais cela devrait laisser la possibilité de personnaliser le positionnement des icônes en fonction de l'image en fond, par exemple en libérant la partie haute ou centrale pour les portraits. MacRumors n'indique pas si cet assouplissement sera la seule évolution de l'écran d'accueil d'iOS 18 — c'est toujours bienvenu, mais c'est tout de même un peu mince. La présentation d'iOS 18, qui doit comprendre des nouveautés bien plus ambitieuse comme une refonte de Siri , est attendue pour le début du mois de juin.