Un futur Apple Pencil serait compatible avec l'Apple Vision Pro

Apple aurait dans ses laboratoires un nouveau type d'Apple Pencil qui serait compatible avec le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro, selon les sources de MacRumors . Le site ne connaît pas les détails techniques, mais serait a priori possible d'utiliser le stylet sur n'importe quelle surface, avec la détection de la pression et de l'inclinaison, permettant ainsi à l'utilisateur de dessiner sur l'intégralité de son environnement. Il serait également possible d'afficher des applications de dessin comme Freeform et Pixelmator sur une table ou un mur, à la taille que l'on souhaite.Un nouvel Apple Pencil a été repéré dans les sources d'iPadOS 17.4 en janvier. On sait qu'il apporte la compatibilité avec l'application Localiser, mais rien de plus à ce stade. Le projet évoqué par MacRumors pourrait ainsi très bien concerner un autre modèle prévu pour plus tard, même si le timing est intéressant avec la présentation prochaine de visionOS 2.0 à la WWDC en juin. À suivre !