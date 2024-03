Safari 17.4.1 comble une faille sur macOS Monterey et Ventura

Une mise à jour de Safari est disponible pour les utilisateurs de macOS 12 Monterey et de macOS 13 Ventura : Safari 17.4.1 comble une faille permettant à un site web malveillant d'utiliser une image pour exécuter du code à l'insu de l'utilisateur. C'est un problème potentiel qui a déjà été réglé sur macOS 14.4.1 et iOS 17.4.1 Si vous êtes utilisateur de Monterey ou de Ventura, vous pouvez mettre à jour votre navigateur en vous rendant dans les Réglages système > Général > Mise à jour de logiciels. Notez qu'hier soir a également été lancé macOS 13.6.6, qui apporte d'autres correctifs importants à Ventura et dont l'installation est conseillée.