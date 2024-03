La WWDC 2024 aura lieu du 10 au 14 juin

C'est officiel : la WWDC 2024 se tiendra du 10 au 14 juin ! Apple vient de l'annoncer sur son site web , tout en confirmant la tenue d'uninaugural le lundi 10 juin. Il y aura du public à Apple Park pour suivre la présentation en direct (avec un tirage au sort pour pouvoir participer), mais il devrait toujours s'agir d'une vidéo pré-enregistrée et toutes les sessions de travail proposées aux développeurs dans le cadre de la WWDC seront gratuitement diffusées en ligne — Apple a lancé ce soir une chaîne YouTube appelée Apple Developer dans laquelle figurent pour l'instant des vidéos datant de l'année dernière.Comme son nom l'indique, laest un événement avant tout dédié aux développeurs et c'est à cette occasion qu'Apple dévoile ses principales nouveautés logicielles de l'année. Pour cette WWDC24, on devrait découvrir les nouveautés d'iOS 18, de macOS 15, de watchOS 11, de tvOS 18 et de visionOS 2 qui passeront ensuite l'été en version bêta avant de sortir à la rentrée. Tim Cook a déjà promis qu'il y aurait des annonces relatives à l'intelligence artificielle générative, et on s'attend notamment à une ambitieuse refonte de l'assistant vocal Siri