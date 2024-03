WWDC24 : Apple confirme des annonces sur l'intelligence artificielle

Apple a ce soir annoncé les dates de la WWDC 2024 , qui se tiendra du 10 au 14 juin, avec un keynote inaugural le lundi 10 juin durant lequel seront présentées les principales nouveautés logicielles de l'année. Avant de poursuivre la lecture de cet article, lisez attentivement le tweet de Greg Joswiak sur la capture d'écran ci-dessous... Y voyez-vous un message caché de la part du chef du marketing d'Apple ?Greg Joswiak promet une WWDC24 qui sera, et ces majuscules en plein milieu de phrase ne sont absolument pas innocentes : cela donne AI, pour. Voilà qui tombe bien, puisque l’on s'attend justement à d'importantes annonces relatives à l'intelligence artificielle pour iOS 18 et macOS 15. Tim Cook avait déjà promis des annonces sur le sujet cette année, mais c'est une confirmation encore plus directe qu'il y aura des nouveautés majeures dévoilées à la WWDC dans ce domaine.La teneur exacte de ces annonces est encore incertaine : on sait qu'Apple prépare une grande refonte de Siri qui gagnerait grandement en compétences, et qu'Apple a dépensé des fortunes en serveurs pour entraîner son grand modèle de langage (LLM). Il pourrait cependant s'agir de deux projets différents : les rumeurs évoquent un retard des fonctionnalités d'IA générative et la possibilité qu'Apple repose dans un premier temps sur des services tiers , comme Gemini de Google ou ChatGPT de OpenAI, pour les fonctionnalités les plus créatives de génération d'images et de textes.