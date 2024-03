iOS 18 : des fonctions d'IA mais pas de chatbot à la ChatGPT

iOS 18 comportera de multiples nouveautés faisant appel à l'intelligence artificielle mais il ne faut pas s'attendre à la mise en place d'un chatbot comparable à ChatGPT, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . En plus de la refonte de Siri qui devrait grandement gagner en compétences,Le journaliste, bien infiltré à Cupertino, avait déjà évoqué des fonctionnalités de résumé automatique et d'auto-complétion de texte qui pourraient être intégrés à diverses applications comme Pages et Keynote. Apple préparerait également un équivalent du Copilot de GitHub pour Xcode , incluant la suggestion de complétion automatique ou encore la conversion automatique de code d'un langage à l'autre. D'autres fonctionnalités plus nébuleuses seraient prévues, dont un système de création de playlists plus qualitatives pour Apple Music.

Visuel par 9To5Mac

On sait qu'Apple a beaucoup investi dans des serveurs dédiés à entraîner son modèle d'IA générative, mais le système ne serait pas encore au point. En attendant de rattraper la concurrence, Apple aurait décidé de lui faire une place de choix au sein d'iOS 18 et des négociations seraient en cours avec plusieurs fournisseurs possibles, dont Google pour Gemini et OpenAI pour ChatGPT.Apple a annoncé les dates de la WWDC 2024 hier soir : cet événement consacré aux développeurs se tiendra du 10 au 14 juin et Apple a déjà promis des annonces relatives à l'IA . C'est à l'occasion duinaugural qu'Apple dévoilera les nouveautés d'iOS 18, de macOS 15 et des prochaines mises à jour majeures de ses autres systèmes. Suivra ensuite une période estivale de versions bêtas, avant la sortie pour le grand public attendue en septembre.