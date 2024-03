macOS 14.4.1 règle le bug de versionnage d'iCloud Drive

Voilà une correction de bug qui n'avait pas eu droit aux honneurs des notes de version de macOS 14.4.1 , qui est sorti ce lundi : The Eclectic Light Company confirme que cette nouvelle mise à jour du système d'exploitation du Mac règle le problème qui entraînait la disparition de l'historique des modifications d'un fichier sur iCloud Drive lorsque ce dernier était supprimé du stockage local du Mac.Ce bug discret mais potentiellement très gênant était apparu avec macOS 14.4 , sorti le 7 mars. Les personnes qui utilisent la fonctionnalité d'historique des versions de macOS et iCloud Drive sont donc invitées à installer la toute dernière version de macOS sans attendre, et cela se passe comme d'habitude dans les Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.