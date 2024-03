iOS 18 : Plans accueillerait des cartes topographiques

Si l'information se confirme, ce sera une bonne nouvelle pour les randonneurs : aujourd'hui réservées à l'Apple Watch, les cartes topographiques de watchOS 10 feraient leur arrivée cette année sur l'iPhone et l'iPad avec iOS 18, le Mac avec macOS 15 et même l'Apple Vision Pro avec visionOS 2. C'est MacRumors qui a repéré des portions de code confirmant cette prise en charge sur les serveurs d'Apple Maps.Les cartes topographiques d'Apple contiennent de multiples informations utiles comme les sentiers de randonnée, leur longueur et leur durée, des photos et les principaux lieux d'intérêt. Elles sont en revanche limitées aux États-Unis avec watchOS 10. Il faut espérer l'annonce d'un élargissement à la WWDC le 10 juin prochain, sinon cette évolution n'aura en l'état pas grand intérêt pour les utilisateurs européens.