L'iPhone SE 4 aurait un écran OLED sans doute moins avancé

La prochaine génération d'iPhone SE serait bien équipée d'un écran OLED, comme sur le reste de la gamme, mais il y a de bonnes chances qu'il soit techniquement moins avancé. Selon IT Home , c'est le fabricant chinois BOE qui tiendrait la corde pour la fourniture des dalles destinées à ce futur modèle d'entrée de gamme. Samsung se serait en effet retiré des négociations avec Apple pour cause de désaccord sur les prix : les comptables de Cupertino seraient restés stricts sur un maximum de 25 dollars par dalle, tandis que Samsung ne voulait pas descendre sous les 30 dollars.

Rendu par The Apple Hub

Voilà qui nous indique qu'Apple ne compte pas reprendre tel quel l'écran utilisé sur l'iPhone 14, même si le design frontal est strictement identique : les caractéristiques techniques devraient être inférieures, sans que l'on sache exactement sur quels critères précis Apple fera des concessions. Par rapport à l'iPhone SE 3 actuel, qui est équipé d'un écran LCD de 4,7" d'une résolution de 326 ppp (1 334 x 750 pixels) avec une luminosité de 625 nits et un contraste de 1 400:1, l'iPhone 14 embarque un écran OLED de 6,1" d'une résolution de 460 ppp (532 x 1 170 pixels) avec une luminosité de 800 nits (1 200 nits en HDR) et un contraste de 2 000 000:1. Rappelons que les écrans OLED permettent l'affichage de vrais noirs, chaque pixel émettant sa propre lumière et pouvant donc être totalement éteint, contrairement aux écrans LCD où le rétro-éclairage est uniforme.L'iPhone SE 4 devrait reprendre la même encoche frontale que l'iPhone 14 pour les capteurs de Face ID, le connecteur USB-C remplaçant le port Lightning, et même le bouton d'action à la place du commutateur de sonnerie. À l'arrière, il y aurait un unique capteur de 48 mégapixels qui devrait signer une énorme évolution par rapport à l'appareil photo de 12 mégapixels actuel. La sortie serait encore assez lointaine : l'iPhone SE 3 devrait a priori survivre à la sortie de l'iPhone 16 en septembre et il faudrait attendre le printemps 2025 pour qu'il ait enfin un successeur.