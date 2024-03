Phil Schiller, un pré-retraité encore très actif

En 2020, après 33 ans passés à la tête du marketing d'Apple, Phil Schiller a souhaité lever le pied . Héritant du titre de « Apple Fellow », il a cédé son poste à Greg Joswiak et a réduit ses responsabilités à la supervision de l'App Store et des événements médiatiques d'Apple. Quatre ans plus tard à 63 ans, celui qui voulaittravaillerait encore 80 heures par semaine à Cupertino, à en croire des témoignages de ses collègues rapportés par le Wall Street Journal . Il serait connu pour répondre aux e-mails presque instantanément et de décrocher pratiquement tous ses appels téléphoniques.Phil Schiller emploie son temps à défendre le jardin fermé de l'iPhone qu'il a contribué à mettre en place en 2008, alors que Steve Jobs pariait initialement sur les web apps. Et il n'a jamais eu autant à faire, l'App Store étant attaqué de toutes parts. Entre les divers procès impliquant des entreprises tierces, comme Spotify et Epic Games , l'App Store fait aussi face à de multiples difficultés juridiques, notamment en Europe avec le fameux Digital Markets Act contre lequel Apple s'est beaucoup battue ( et ce n'est pas fini ) et désormais aux États-Unis avec la justice américaine qui vient d'annoncer un procès à l'encontre d'Apple pour pratiques anticoncurrentielles.Selon le Wall Street Journal, Phil Schiller aurait deux autres passions : les voitures et les équipes sportives de Boston. Il serait sinon très impliqué dans certaines actions philanthropiques, dont lede l'université du Boston College, nommé en l'honneur de son illustre (et donateur) ancien étudiant diplômé en 1982.Pour ses collègues, Phil Schiller n'aurait aucune intention de faire la moindre concession sur les règles de l'App Store.résume un de ses anciens collègues, Phillip Shoemaker, qui a quitté la direction de l'équipe en charge de la vérification des applications en 2016. Et si on le croyait en pré-retraite, il n'aurait pas l'intention de quitter Apple de sitôt.