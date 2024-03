La future puce M3 Ultra se ferait sans technologie UltraFusion

La puce Apple M3 Ultra qui doit équiper de futures révisions du Mac Studio et du Mac Pro sera peut-être très différente des deux modèles précédents. Sur les puces Ultra de générations M1 et M2, Apple utilisait sa technologie UltraFusion pour combiner deux puces Max. Or, les connecteurs de cette technologie ne sont pas présents sur la puce M3 Max actuelle, comme le montre l'image ci-dessous publiée par @techanalye1 . D'où une théorie très intéressante développée par Vadim Yuryev : la future puce M3 Ultra aurait son propre design, ouvrant alors la porte à une puce M3 Extreme réunifiant deux puces M3 Ultra grâce à UltraFusion.On sait qu'Apple avait échoué à utiliser sa technologie UltraFusion deux fois au sein d'une même puce, ce qui aurait permis de créer une puce Extreme à partir de quatre puces Max. Mark Gurman nous indiquait l'année dernière que ce projet avait été complètement abandonné , mais les cartes serait évidemment rebattues si Apple concevait une puce Ultra sans UltraFusion : l'idée d'une puce Extreme pourrait alors revenir sur la table. Apple pourrait d'ailleurs concevoir un design beaucoup plus adapté aux machines de bureau, par exemple sans les coeurs de CPU économes en énergie. Et cela pourrait expliquer pourquoi Apple s'est entêtée à maintenir au catalogue un Mac Pro qui n'apporte pratiquement aucun avantage face au Mac Studio : la puce M3 Extreme pourrait être surdimensionnée pour le Mac Studio.Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle tient la route. Concernant le calendrier, on pourrait avoir notre réponse assez rapidement : les rumeurs tablent sur un lancement des nouveaux Mac Studio et Mac Pro vers le milieu de cette année, et Apple pourrait donc faire une annonce à la WWDC le 10 juin prochain