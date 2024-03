Les nouveaux iPad Air et iPad Pro sortiraient finalement en mai

Les nouveaux iPad Air et iPad Pro devaient initialement sortir fin-mars , puis début-avril ... Finalement, tempérez vos attentes : Mark Gurman affirme sur Bloomberg qu'Apple aurait accumulé du retard et prévoirait désormais une commercialisation en mai. La raison serait double : à la fois logicielle (les nouveautés spécifiques d'iPadOS ne serait pas tout à fait prêtes) et matérielle (de nouvelles techniques d'assemblage seraient complexes à mettre en place).C'est l'iPad Pro qui aurait droit à une refonte d'ampleur avec la puce M3, un nouveau design articulé autour de tout nouveaux écrans OLED, une caméra horizontale un nouvel Apple Pencil et la possible intégration des aimants de MagSafe pour la recharge sans fil. L'iPad Air, lui, se contenterait d'évolutions plus modestes avec la puce M2, quelques évolutions mineures (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3), peut-être un nouvel appareil photo, et pour la première fois une grande déclinaison avec un écran de 12,9" en plus de l'existant de 10,9".On s'attend à une révision de l'intégralité de la gamme cette année, avec la disparition de l'iPad 9 en entrée de gamme et l'arrivée des iPad mini 7 et iPad 11 qui devraient se contenter d'évolutions de routine. La sortie de ces modèles pourrait en revanche être plus tardive à l'automne.